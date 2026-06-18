ОПЕК повысила прогноз спроса на нефть к 2050 году до 124 млн баррелей в сутки

Мировой спрос на нефть в 2050 году вырастет на 19 млн баррелей в сутки по сравнению с 2025 годом — до 124 млн баррелей в сутки. Такие цифры называет ОПЕК в ежегодном долгосрочном прогнозе World Oil Outlook.

В прошлом году организация ожидала, что спрос к 2050 году вырастет до 122,9 млн баррелей в сутки. При этом прогноз спроса на нефть к 2030 году остался на прежнем уровне: организация ожидает, что он вырастет до 113,3 млн баррелей в сутки.

В докладе ОПЕК акцентирует внимание на изменениях в мировой энергетической политике. В тексте указано, что на расширение спроса повлияют изменения в государственном регулировании США и стран Европы, а также долгосрочный экономический рост в Индии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке. «Усиленное внимание к энергетической безопасности и доступности энергии изменило ландшафт энергетической политики во всем мире»,— подчеркивает организация.

В ноябре прошлого года прогноз по спросу на нефть давало Международное энергетическое агентство (МЭА). МЭА ожидало, что к 2050 году показатель вырастет до 113 млн баррелей в сутки. Авторы отчета связывали это с широким использованием топлива в странах с развивающейся экономикой в авиационной, автомобильной и нефтехимической промышленности. После начала конфликта США и Израиля с Ираном агентство прогнозировало снижение спроса на нефть на 1,1 млн баррелей в сутки в 2026 году.