ОПЕК повысила прогноз спроса на нефть к 2050 году до 124 млн баррелей в сутки
Мировой спрос на нефть в 2050 году вырастет на 19 млн баррелей в сутки по сравнению с 2025 годом — до 124 млн баррелей в сутки. Такие цифры называет ОПЕК в ежегодном долгосрочном прогнозе World Oil Outlook.
В прошлом году организация ожидала, что спрос к 2050 году вырастет до 122,9 млн баррелей в сутки. При этом прогноз спроса на нефть к 2030 году остался на прежнем уровне: организация ожидает, что он вырастет до 113,3 млн баррелей в сутки.
В докладе ОПЕК акцентирует внимание на изменениях в мировой энергетической политике. В тексте указано, что на расширение спроса повлияют изменения в государственном регулировании США и стран Европы, а также долгосрочный экономический рост в Индии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке. «Усиленное внимание к энергетической безопасности и доступности энергии изменило ландшафт энергетической политики во всем мире»,— подчеркивает организация.
В ноябре прошлого года прогноз по спросу на нефть давало Международное энергетическое агентство (МЭА). МЭА ожидало, что к 2050 году показатель вырастет до 113 млн баррелей в сутки. Авторы отчета связывали это с широким использованием топлива в странах с развивающейся экономикой в авиационной, автомобильной и нефтехимической промышленности. После начала конфликта США и Израиля с Ираном агентство прогнозировало снижение спроса на нефть на 1,1 млн баррелей в сутки в 2026 году.
Прогнозы спроса на нефть со стороны ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) заметно расходятся. ОПЕК традиционно дает более оптимистичные оценки роста спроса на нефть, прогнозируя его устойчивое увеличение как минимум до 2050 года, тогда как МЭА ожидает достижения пика потребления уже в 2029 году, после чего прогнозирует постепенное снижение. Это расхождение объясняется, в частности, разными представлениями организаций о будущей роли нефти в мировом энергобалансе и темпах энергоперехода.
Согласно прогнозам ОПЕК, основными драйверами роста спроса на нефть станут нефтехимия, автотранспорт и авиация. Наиболее заметный прирост потребления на горизонте ближайших 25 лет ожидается в Индии, странах Африки и Ближнего Востока. В то же время аналитики ОПЕК прогнозируют заметное снижение использования нефти в европейских странах из-за диверсификации источников энергопотребления. В целом ОПЕК отмечает более медленные, чем ожидалось, темпы перехода к возобновляемым источникам энергии, что откладывает достижение пикового потребления нефти на неопределенный срок.