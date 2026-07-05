«Справедливая Россия» выдвинет на выборах в ГД от Удмуртии Головкова и Залялова

Партия «Справедливая Россия» (СР) выдвинет председателя совета удмуртского реготделения Антона Головкова на сентябрьских выборах в Госдуму. Он пойдет по ижевскому избирательному округу №39, сообщает пресс-служба политического объединения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран XV Съезд партии «Справедливая Россия»

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ XV Съезд партии «Справедливая Россия»

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Такое решение приняли на XV Съезде партии в Москве. По удмуртскому избирательному округу №38 будет выдвинут секретарь бюро реготделения Альберт Залялов. Территориальную группу №7, в которую входит Удмуртия, возглавил боксер, призер Олимпийских игр и заслуженный мастер спорта РФ Камиль Джамалудинов.

Напомним, КПРФ утвердила выдвижение на выборах в Госдуму от Удмуртии первого секретаря удмуртского рескома Ивана Гвоздака, депутата Госсовета республики Юрия Балахонцева и руководителя экспертного совета при ЦК партии, видеоблогера-миллионника из Саратова Николая Бондаренко (региональная группа совместно с Пермским краем).

ЛДПР выдвинет директора футбольного клуба «Зенит-Ижевск», политолога Максима Тенсина и депутата Госсовета республики Владимира Володоманова. В территориальную группу №12, куда помимо Удмуртии включены Коми и Кировская область, включены господин Володоманов (второе место) и депутат республиканского парламента Артемий Лошаков (четвертое).

«Единая Россия» также утвердила кандидатов в Удмуртии. По одномандатным округам партия выдвинет действующих депутатов Госдумы от республики Андрея Исаева и Олега Гарина. Региональную группу возглавит глава Удмуртии Александр Бречалов, за ним следуют зампредседатели Госсовета региона Татьяна Ишматова и Иван Черезов.