ЛДПР в Удмуртии выдвинет Тенсина и Володоманова на выборах в Госдуму

ЛДПР утвердила кандидатов для участия в выборах депутатов Госдумы от Удмуртии. По одномандатным округам партию представят директор футбольного клуба «Зенит-Ижевск», политолог Максим Тенсин и депутат Госсовета республики Владимир Володоманов. Об этом «Ъ-Удмуртия» рассказали в реготделении партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В территориальную группу №12 (Коми, Удмуртия, Кировская область) войдут господин Володоманов и депутат Госсовета республики Артемий Лошаков. Они займут второе и четвертое места в списке соответственно. Группу возглавит координатор реготделения ЛДПР в Кировской область, депутат местного Заксобрания Павел Дорофеев.

Выборы в Госдуму состоятся 18-20 сентября. На них будет избрано 450 депутатов по параллельной избирательной системе: 225 по одномандатным округам, 225 — по партийным спискам.

Напомним, КПРФ утвердила выдвижение на выборах в Госдуму в Удмуртии первого секретаря удмуртского рескома Ивана Гвоздака, депутата Госсовета республики Юрия Балахонцева и руководителя экспертного совета при ЦК партии, видеоблогера-миллионника из Саратова Николая Бондаренко.

От «Единой России» по итогам праймериз будут выдвинуты действующие депутаты Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев и Олег Гарин, а также зампредседателя Госсовета республики Иван Черезов.