Удмуртию на выборах в ГД от КПРФ представят Гвоздак, Балахонцев и Бондаренко

КПРФ утвердила выдвижение первого секретаря удмуртского рескома Ивана Гвоздака и депутата Госсовета республики Юрия Балахонцева на сентябрьских выборах в Госдуму. Такое решение было принято на XIX Съезде партии 20 июня. Они пойдут по двум одномандатным округам. Территориальную группу Удмуртии и Пермского края возглавит руководитель экспертного совета при ЦК партии, видеоблогер-миллионник из Саратова Николай Бондаренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Выборы в Госдуму состоятся 20 сентября. На них будет избрано 450 депутатов по параллельной избирательной системе: 225 по одномандатным округам, 225 — по партийным спискам. От «Единой России» по итогам праймериз будут выдвинуты действующие депутаты Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев и Олег Гарин, а также зампредседателя Госсовета республики Иван Черезов. Другие партии о своих кандидатах не сообщали.