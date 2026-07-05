Катар заявил о полном восстановлении судоходства
Минтранспорта Катара сообщило о возобновлении судоходства в полном объеме. Об этом ведомство сообщило в соцсети X.
«Деятельность в сфере морской навигации теперь может быть возобновлена в обычном режиме для всех типов морских судов и кораблей, с сегодняшнего дня»,— указано в заявлении.
Ведомство также призывает всех соблюдать действующие морские правила и инструкции для обеспечения наивысшего уровня безопасности и защищенности всех рейсов. 29 июня в Катаре ввели ограничения на судоходство для парусных и рыболовецких судов до дальнейшего уведомления.
За день до этого МВД Катара сообщило о гибели гражданина страны, он получил ранения от попадания осколков в ходе военных операций на море. Его судно не вернулось в порт, мужчину начали искать и обнаружили погибшим. В МВД не уточнили, мог ли этот человек стать жертвой иранских БПЛА, запущенных накануне против целей США в Кувейте и Бахрейне.
26 июня Вооруженные силы США нанесли удары по Ирану. Это стало «мощным ответом на атаку против коммерческого судна, следовавшего через Ормузский пролив». Американская авиация атаковала иранские склады ракет и беспилотников, а также прибрежные радиолокационные станции.
Полному восстановлению судоходства в Катаре предшествовали напряженные события. Ранее, с начала марта 2026 года, Ормузский пролив был фактически заблокирован Ираном в ответ на военную операцию США и Израиля. Эта ситуация привела к значительному росту рисков для судоходства на Ближнем Востоке, оказав давление на рынок морского страхования и судоходства, что привело к многократному увеличению страховых ставок и сокращению грузооборота через опасные районы. США пригрозили санкциями тем грузоотправителям, которые будут платить Ирану за проход через пролив.
В условиях блокировки пролива Иран и США начали переговоры, а президент США Дональд Трамп выразил надежду на сделку с Ираном, о чем заявил перед журналистами на Борту №1 незадолго до восстановления судоходства. Предполагалось, что соглашение между США и Ираном, которое ожидалось к подписанию 19 июня 2026 года, должно привести к разблокировке Ормузского пролива, и на новостях об этом цены на нефть Brent обновили минимумы с конца февраля. Франция также активно вела переговоры с 35 странами для поиска партнеров и предложений по миссии по возобновлению судоходства в Ормузском проливе. Евросоюз заявил о готовности работать над обеспечением свободы судоходства в проливе со своими партнерами.
Военное вмешательство США в регионе, включавшее удары по Ирану, было призвано обеспечить безопасность судоходства. В частности, военный конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал увеличение инфляции в США из-за удорожания энергоносителей. В то время, как США пытались убедить грузоперевозчиков вернуться в Красное море, несмотря на опасность со стороны хуситов, многие компании предпочитали обходные пути, что увеличивало время доставки грузов и конечную стоимость товаров. Это также приводило к увеличению расходов на топливо и надбавок за риск.