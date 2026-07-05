Катар заявил о полном восстановлении судоходства

Минтранспорта Катара сообщило о возобновлении судоходства в полном объеме. Об этом ведомство сообщило в соцсети X.

«Деятельность в сфере морской навигации теперь может быть возобновлена в обычном режиме для всех типов морских судов и кораблей, с сегодняшнего дня»,— указано в заявлении.

Ведомство также призывает всех соблюдать действующие морские правила и инструкции для обеспечения наивысшего уровня безопасности и защищенности всех рейсов. 29 июня в Катаре ввели ограничения на судоходство для парусных и рыболовецких судов до дальнейшего уведомления.

За день до этого МВД Катара сообщило о гибели гражданина страны, он получил ранения от попадания осколков в ходе военных операций на море. Его судно не вернулось в порт, мужчину начали искать и обнаружили погибшим. В МВД не уточнили, мог ли этот человек стать жертвой иранских БПЛА, запущенных накануне против целей США в Кувейте и Бахрейне.

26 июня Вооруженные силы США нанесли удары по Ирану. Это стало «мощным ответом на атаку против коммерческого судна, следовавшего через Ормузский пролив». Американская авиация атаковала иранские склады ракет и беспилотников, а также прибрежные радиолокационные станции.