В Косово появится четырежды премьер

В Косово подведены итоги внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 7 июня. Их победителем благодаря голосам диаспоры оказалось движение «Самоопределение» премьера Альбина Курти, который сможет сформировать правительство при поддержке партий нацменьшинств и в четвертый раз стать премьером. А вот добиться избрания парламентом «своего» президента ему вряд ли удастся — им вновь может стать Вьоса Османи, жесткое противостояние премьера с которой во многом и ознаменовало прошедшие выборы. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-президент Республики Косово Вьоса Османи

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Экс-президент Республики Косово Вьоса Османи

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

То, что итоги косовских выборов окончательно подвели только спустя месяц после их проведения, было связано с долгим подсчетом голосов диаспоры, представители которой отправляли бюллетени по почте, и рассмотрением жалоб на предварительные результаты.

Однако именно голоса диаспоры в корне изменили весь итоговый расклад.

По итогам голосования в самом Косово движение премьера Альбина Курти «Самоопределение» получало в 120-местном парламенте 48 депутатских мандатов, на четыре меньше оппозиционных албанских партий, которые при таком раскладе могли сформировать правительство вместе с партиями нацменьшинств, гарантированно получившими десять депутатских мест.

Но после подсчета голосов диаспоры «Самоопределение» увеличило свое представительство в парламенте до 53 депутатов. И хотя это меньше, чем оно имело после убедительной победы на предыдущих внеочередных выборах в декабре (57 мест), Альбин Курти сможет без особых проблем сформировать новое правительство при поддержке тех же партий нацменьшинств, которые традиционно солидаризуются с победителем выборов, и в четвертый раз стать премьером Косово.

Праздновать победу Альбину Курти рано. Даже после убедительной победы «Самоопределения» на внеочередных выборах 28 декабря 2025 года и формирования правительства ему пришлось идти на еще одно досрочное голосование 7 июня.

Произошло это потому, что сформированный в начале года парламент так и не смог избрать нового президента вместо завершившей в марте свой мандат Вьосы Османи: ее переизбрание отказалось поддержать правящее движение, да и сам премьер. Это было вызвано главным образом тем, что на Вьосу Османи в последнее время сделал ставку ключевой партнер Косово — США, косовского же премьера американцы и европейцы часто обвиняли в недостаточном сотрудничестве и даже конфронтации с Западом.

Покинув президентский пост, Вьоса Османи возглавила предвыборный список находящейся в оппозиции старейшей косовской партии — Демократического союза Косово, став его кандидатом на пост президента. А выборы 7 июня превратились в своего рода политическую дуэль между экс-президентом и премьером Альбином Курти с его «Самоопределением».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исполняющий обязанности премьер-министра Косово Альбин Курти обращается к сторонникам после досрочных парламентских выборов в Приштине

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters Исполняющий обязанности премьер-министра Косово Альбин Курти обращается к сторонникам после досрочных парламентских выборов в Приштине

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

Хотя Демсоюз показал на прошедших выборах результат хуже ожидавшегося, получив только 18 депутатских мест, его руководство уже объявило, что готово договариваться с Альбином Курти о распределении власти, но только если на пост президента будет выдвинут их кандидат, которого должны поддержать и депутаты от «Самоопределения». А этим кандидатом наверняка окажется Вьоса Османи.

Несмотря на очередную победу на внеочередных выборах, Альбину Курти вряд ли удастся добиться избрания парламентом «своего» президента.

Его должны поддержать две трети (80) членов парламента. В третьей попытке достаточно и обычного большинства, но при обязательном участии в голосовании двух третей депутатов. В противном случае парламент снова распустят и назначат новые выборы.

Даже став четырежды премьером, Альбин Курти рискует вновь, как и несколько месяцев назад, оказаться перед малопривлекательным выбором: поддержать кандидатуру Вьосы Османи на пост президента либо идти еще на одни внеочередные парламентские выборы, четвертые за последние полтора года.