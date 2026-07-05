Небензя назвал издевательством ответ Гутерреша на письмо Лаврова о Буче
Ответ генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с вопросами о провокациях Украины в Буче — издевательство и отписка. Об этом рассказал «РИА Новости» постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Господин Небензя в мае сообщил, что Сергей Лавров направил Антониу Гутеррешу письмо с вопросами по инсценировке в Буче. По словам постпреда, Москва ждет четких ответов, а не отписок.
«Последний ответ генсека по Буче — это вообще просто издевательство, потому что это классическая отписка... Просто неприлично так отвечать на письма министра иностранных дел Российской Федерации»,— подчеркнул Василий Небензя.
19 мая представитель ООН Стефан заявил, что организация получила письмо Сергея Лаврова, которое касается событий в украинской Буче в 2022 году. В этом письме, как пояснял Василий Небензя, сформулированы 12 вопросов, касающихся событий в Буче. Господин Небензя отметил, что Россия четыре года просит «оказать содействие в получении списка жертв инсценировки в Буче».
Письмо министра иностранных дел России Сергея Лаврова, касающееся событий в Буче в 2022 году, было направлено генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу 1 мая. В нём изложены 12 вопросов относительно произошедшего, и Россия уже четыре года добивается содействия в получении списка жертв инсценировки в Буче. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвиняла ООН в «потворстве украинской инсценировке» и призывала организацию к тщательному и прозрачному расследованию.
Проблема расследования событий в Буче неоднократно поднималась. Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что Антониу Гутерреш подтверждает, что Киев не передает ООН списка жертв провокации в Буче. По мнению России, эти списки могли бы дискредитировать украинскую версию о том, что люди были убиты российскими войсками при отходе из города. Сергей Лавров регулярно направлял запросы с просьбой раскрыть имена погибших, но, по его словам, ответов на них не поступало. В апреле 2022 года западные СМИ опубликовали материалы с фотоснимками тел на улицах Бучи, что Россия назвала провокацией.