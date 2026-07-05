Небензя назвал издевательством ответ Гутерреша на письмо Лаврова о Буче

Ответ генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с вопросами о провокациях Украины в Буче — издевательство и отписка. Об этом рассказал «РИА Новости» постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Небензя в мае сообщил, что Сергей Лавров направил Антониу Гутеррешу письмо с вопросами по инсценировке в Буче. По словам постпреда, Москва ждет четких ответов, а не отписок.

«Последний ответ генсека по Буче — это вообще просто издевательство, потому что это классическая отписка... Просто неприлично так отвечать на письма министра иностранных дел Российской Федерации»,— подчеркнул Василий Небензя.

19 мая представитель ООН Стефан заявил, что организация получила письмо Сергея Лаврова, которое касается событий в украинской Буче в 2022 году. В этом письме, как пояснял Василий Небензя, сформулированы 12 вопросов, касающихся событий в Буче. Господин Небензя отметил, что Россия четыре года просит «оказать содействие в получении списка жертв инсценировки в Буче».