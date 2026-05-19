ООН получила письмо Лаврова по Буче

Представитель ООН Стефан Дюжаррик на пресс-конференции заявил, что организация получила письмо от министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которое касается событий в украинской Буче в 2022 году. По словам господина Дюжаррика, организация готовит ответ на это письмо, передает ТАСС.

Письмо на имя генсекретаря ООН Антониу Гутерриша господин Лавров направил 1 мая. В этом письме, как пояснял постпред РФ при ООН Василий Небензя, сформулированы 12 вопросов, касающихся событий в Буче. Господин Небензя отметил, что Россия четыре года просит «оказать содействие в получении списка жертв инсценировки в Буче».

Весной 2022 года представители России и Украины вели переговоры в Стамбуле. По итогам договоренностей РФ отвела войска от Киева, в том числе вывела соединения из города Буча. Через несколько дней журналисты обнародовали кадры из города, на которых видно, что на улицах лежат тела людей. В Минобороны России эти кадры назвали провокацией и заявили, что, когда город находился под контролем РФ, ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.