В Вашингтоне из-за шторма эвакуировали людей с празднования Дня независимости

В Вашингтоне празднование 250-летия независимости США на Национальной аллее в центре столицы было прервано из-за сильного шторма. Организаторы объявили эвакуацию и призвали посетителей укрыться в близлежащих музеях и правительственных зданиях, передает Financial Times.

На вечер субботы у Мемориала Линкольна было запланировано торжественное выступление президента США Дональда Трампа. После его выступления должны были состояться пролеты военной авиации и праздничный фейерверк. «Мы переждем это, мне все равно, будет ли это в 2 часа ночи или через час... Я не позволю какому-то дождю остановить наше 250-летие»,— прокомментировал происходящее господин Трамп в соцсети Truth Social.

Вчера сообщалось, что в столице установилась экстремальная жара, из-за которой властям пришлось отменить несколько местных парадов и временно закрыть праздничную ярмарку на другом конце аллеи, также приуроченные к юбилею страны.