В Вашингтоне из-за шторма эвакуировали людей с празднования Дня независимости
В Вашингтоне празднование 250-летия независимости США на Национальной аллее в центре столицы было прервано из-за сильного шторма. Организаторы объявили эвакуацию и призвали посетителей укрыться в близлежащих музеях и правительственных зданиях, передает Financial Times.
На вечер субботы у Мемориала Линкольна было запланировано торжественное выступление президента США Дональда Трампа. После его выступления должны были состояться пролеты военной авиации и праздничный фейерверк. «Мы переждем это, мне все равно, будет ли это в 2 часа ночи или через час... Я не позволю какому-то дождю остановить наше 250-летие»,— прокомментировал происходящее господин Трамп в соцсети Truth Social.
Вчера сообщалось, что в столице установилась экстремальная жара, из-за которой властям пришлось отменить несколько местных парадов и временно закрыть праздничную ярмарку на другом конце аллеи, также приуроченные к юбилею страны.
Празднование 250-летия независимости США столкнулось с серьёзными погодными проблемами: сначала экстремальная жара, из-за которой отменили парады и ярмарки, а теперь – шторм, прервавший главное событие в Вашингтоне. Такие погодные аномалии, как штормы, являются причиной массовых эвакуаций населения, нарушений электроснабжения и транспортного сообщения в разных регионах, что приводило к отменам торжеств или занятий в школах и детских садах. Например, ранее из-за шторма эвакуировали туристов с детьми с острова на озере Вуокса и жителей Крыма, где также были обесточены дома и отменялись крещенские купания. За несколько месяцев до описываемых событий в Калифорнии три человека погибли в результате наводнения. Синоптики обычно предупреждают о неблагоприятных условиях, но иногда погодные изменения бывают настолько быстрыми, что удивляют даже опытных метеорологов, что связывают с повышением температуры воды из-за изменения климата.