Жара сорвала празднование Дня независимости в нескольких регионах США
Аномальная жара, охватившая центральные и восточные регионы США, сорвала масштабные празднования Дня независимости, сообщает Reuters. Власти Вашингтона и десятков других городов были вынуждены массово отменять или переносить традиционные парады, концерты и фейерверки.
Фото: Cheney Orr / Reuters
В частности, в столице из-за 38-градусного зноя пришлось временно закрыть Большую американскую государственную ярмарку на Национальной аллее. Агентство называет фестиваль центральным событием среди мероприятий, приуроченных к юбилею страны. Сообщения об отменах поступали по всему Восточному побережью США: в Филадельфии полностью отменили главный праздничный парад, а в Бостоне перенесли начало торжеств на вечер.
Причиной резкого потепления стал так называемый «тепловой купол» — область высокого давления, удерживающая раскаленный воздух над континентом. Предупреждения об опасной жаре коснулись более 185 млн человек. Экстремальные погодные условия привели к перегрузке энергосетей: крупнейший оператор электросетей PJM призвал жителей экономить электричество из-за угрозы массовых отключений, вызванной возросшим спросом на кондиционеры. В Нью-Йорке из-за аварий без света уже остались около 17 тыс. потребителей, в то время как на улицах Манхэттена от жары начал плавиться асфальт, пишет Reuters.
Экстремальная жара затронула не только США, но и другие регионы планеты. В начале июля 2023 года Всемирная метеорологическая организация фиксировала, что этот период стал самым жарким в истории наблюдений, а июнь 2023 года также был самым теплым. Аналогичные погодные аномалии с температурами до +40°C и выше наблюдались в Европе (Испания, Франция, Италия), Китае и Канаде, что приводило к усилению лесных пожаров и другим проблемам. На Ближнем Востоке, в Саудовской Аравии, температура превышала +50°C, вызывая массовые смертельные случаи, особенно среди паломников.