Жара сорвала празднование Дня независимости в нескольких регионах США

Аномальная жара, охватившая центральные и восточные регионы США, сорвала масштабные празднования Дня независимости, сообщает Reuters. Власти Вашингтона и десятков других городов были вынуждены массово отменять или переносить традиционные парады, концерты и фейерверки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Cheney Orr / Reuters Фото: Cheney Orr / Reuters

В частности, в столице из-за 38-градусного зноя пришлось временно закрыть Большую американскую государственную ярмарку на Национальной аллее. Агентство называет фестиваль центральным событием среди мероприятий, приуроченных к юбилею страны. Сообщения об отменах поступали по всему Восточному побережью США: в Филадельфии полностью отменили главный праздничный парад, а в Бостоне перенесли начало торжеств на вечер.

Причиной резкого потепления стал так называемый «тепловой купол» — область высокого давления, удерживающая раскаленный воздух над континентом. Предупреждения об опасной жаре коснулись более 185 млн человек. Экстремальные погодные условия привели к перегрузке энергосетей: крупнейший оператор электросетей PJM призвал жителей экономить электричество из-за угрозы массовых отключений, вызванной возросшим спросом на кондиционеры. В Нью-Йорке из-за аварий без света уже остались около 17 тыс. потребителей, в то время как на улицах Манхэттена от жары начал плавиться асфальт, пишет Reuters.