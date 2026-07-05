Трамп: Европа превращается в «страну третьего мира» из-за мигрантов
Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа начала превращаться в «страну третьего мира» из-за своей миграционной политики. Он уверил, что с Соединенными Штатами этого не произойдет.
«Европа начинает понимать, что когда принимаешь преступников из стран третьего мира, сам становишься страной третьего мира. Это происходит быстро, в одно мгновение. Я был избран как раз вовремя!»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.
Республиканец с начала своего второго президентского срока проводит масштабную кампанию по борьбе с нелегальной миграцией. В сентябре 2025 года Министерство внутренней безопасности США сообщало, что с того момента, как господин Трамп вступил в должность президента, страну покинули более 2 млн нелегальных мигрантов. В ведомстве утверждали, что благодаря его политике поток мигрантов из стран Центральной Америки в США сократился на 97%.
Господин Трамп также добивался отмены права на автоматическое гражданство для детей, рожденных в Соединенных Штатах. Верховный суд США не дал ему этого сделать, постановив, что пересмотр этого положения нарушает американскую Конституцию.
Подробнее — в материале «Ъ» «Рожденный американцем не американцем быть не может».
Заявления Дональда Трампа о миграции и Европе не новы для его публичной риторики. Ещё в сентябре 2025 года он с трибуны Генассамблеи ООН заявлял, что европейские страны «катятся в ад» из-за неспособности справиться с миграционным кризисом, при этом утверждая, что США успешно решили эту проблему. В декабре 2025 года Трамп раскритиковал Европу, заявив, что она движется в «плохом направлении» и «сильно меняется».
Администрация Дональда Трампа рассматривает Европу как «инкубатор терроризма», подпитываемый массовой миграцией. В стратегии национальной безопасности США было отмечено, что хорошо организованные группы используют открытые границы и связано это с «глобалистскими идеалами». Также говорилось, что бесконтрольный прием иммигрантов может привести к «уничтожению цивилизации» на континенте. Эти высказывания подчёркивают его давнюю позицию относительно миграционной политики европейских стран и её последствий.
Трамп активно проводит жёсткую антимиграционную политику и внутри США. Он считает, что нелегальная иммиграция — это «вторжение», которое необходимо остановить, и готов использовать Национальную гвардию для массовой депортации. В своей предвыборной кампании борьба с нелегальной миграцией является ключевой темой. Его администрация расширяет сеть изоляторов для нелегальных мигрантов, а также ужесточает правила легальной миграции, устанавливая высокие сборы за рабочие визы и планируя проверки соцсетей заявителей на визы.