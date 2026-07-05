В Германии на протесты против партии АдГ вышли больше 30 тыс. человек
Около 31 тыс. человек почувствовали в протесте против съезда партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), который состоялся в город Эрфурт в центральной части ФРГ. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на полицию.
По данным силовиков, демонстранты пытались заблокировать дороги, которые ведут к месту проведения съезда. Это не помешало собранию начаться вовремя: партийцев доставили к пункту назначения на автобусах, которых сопровождали машины полиции.
«Всем тем, кто стоит у дверей и пытается посеять смуту: вы нас не сломите — совсем наоборот, мы становимся только сильнее и больше»,— обратилась к протестующим сопредседатель национального отделения партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель (цитата по Politico).
Во время протестов произошли несколько столкновений демонстрантов с полицейскими. Силовики применяли слезоточивый газ против особо агрессивных участников протеста. В толпе пострадали несколько журналистов, сообщили в правоохранительных органах.
На последних федеральных выборах в Германии АдГ получила чуть более 20% голосов. Согласно опросам, сейчас она является самой популярной партией в стране. К акциям против партии призывали социал-демократы, члены Левой партии, «Зеленые», профсоюзы и другие общественные организации.
Протесты против «Альтернативы для Германии» (АдГ), подобные произошедшему в Эрфурте, являются частью более широкой волны массовых демонстраций, проходивших по всей Германии. Эти акции часто связаны с обвинениями АдГ в правом экстремизме и обеспокоенностью по поводу ее антимигрантской риторики. Так, поводом для более ранних массовых протестов в январе 2024 года, собравших сотни тысяч человек в различных городах, стало расследование издания Correctiv о тайной встрече высокопоставленных членов АдГ со сторонниками неонацистских взглядов, где обсуждалась возможность массовой высылки мигрантов и «неассимилированных граждан» из Германии. Канцлер ФРГ Олаф Шольц тогда назвал планы АдГ «атакой на нашу демократию» и призвал граждан продолжать протесты против «правоэкстремистских врагов демократии».
Несмотря на протесты и то, что контрразведка ФРГ в мае 2025 года классифицировала АдГ как экстремистскую организацию на федеральном уровне, партия продолжает набирать популярность. Согласно опросам, она является ведущей политической силой в стране. Это происходит на фоне усиления правых политических сил в Европе и недовольства немцев экономической ситуацией и миграционной политикой. Рост поддержки АдГ способствует дебатам о возможности запрета ее деятельности, однако многие политики опасаются, что такие меры могут лишь укрепить позиции партии, придав ей ореол жертвы. Процедура запрета партии является сложным и длительным процессом, который может занять годы.