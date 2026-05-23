Отрыв уровня поддержки АдГ от правящей партии достиг 7%

«Альтернатива для Германии» (АдГ) с отрывом в 7% лидирует в рейтинге политических партий ФРГ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA, передает ТАСС.

Согласно исследованию, за АдГ готовы проголосовать 29% респондентов. В пользу блока христианских демократов (ХДС/ХСС) высказались 22%. Рейтинг их партнера по правящей коалиции — Социал-демократической партии — составил 12%. За «Зеленых» готовы проголосовать 14% респондентов, за Левую партию — 11%. Остальные партии, по данным опроса, не преодолели бы пятипроцентный барьер.

Сара Вагенкнехт, основательница левой партии «Союз Сары Вагенкнехт», высказалась сегодня за необходимость сотрудничества с АдГ. «Мы должны положить конец провальной политике брандмауэра, прежде чем она окончательно не разрушит демократию», — написала она в соцсети X. Ранее сотрудничать с АдГ по отдельным вопросам призвал бывший премьер-министр федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Торстен Альбиг (СДПГ).