Массимо Каррера вспомнил время золотое

В Москве на площадке FONFEST, организованной букмекерской компанией FONBET для просмотра матчей чемпионата мира по футболу, состоялась встреча болельщиков с бывшим главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой и экс-защитником красно-белых Андреем Ещенко. Итальянский специалист, который завоевал с московским клубом чемпионский титул в сезоне-2016/17 и Суперкубок России-2017, ответил на вопросы и поучаствовал в автограф-сессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Массимо Каррера

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Массимо Каррера

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Массимо Каррера до сих пор пользуется популярностью среди поклонников «Спартака», в чем можно было лишний раз убедиться, когда он снова приехал в Москву. На встрече с итальянцем болельщики тепло приветствовали его и благодарили за победу в чемпионате, которой в следующем сезоне исполнится уже десять лет. Да и Каррера с удовольствием поделился воспоминаниями о том золотом времени в истории красно-белых.

«Мы тогда стали чемпионами, потому что создали команду-семью, — отметил тренер. — Все играли друг за друга. Самоотдача была высочайшая. К тому же все футболисты вышли на свой пик. Все приносили пользу, даже те, кто мало играл, и в команде не было незаменимых. Я старался одинаково относиться ко всем ребятам, поэтому не было никаких конфликтов или ревности. Нам удалось создать отличную атмосферу». А отвечая на один из вопросов, Каррера добавил, что ставит свою победу в Лиге чемпионов с «Ювентусом», за который он выступал, на один уровень с победой на посту главного тренера «Спартака» в чемпионате России.

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По словам Карреры, он и сейчас следит за красно-белыми, но больше по результатам, так как нет возможности смотреть матчи. Так что когда его попросили оценить игру команды под руководством Хуана Карседо, он технично уступил это право своему бывшему подопечному Андрею Ещенко, который сейчас сам работает тренером. По его мнению, ситуация с приходом Карседо стабилизировалась, но нужно еще укрепить оборону. «На мой взгляд, для того чтобы бороться за титул в следующем сезоне, надо усилить позиции правого и центрального защитника, — считает чемпион в составе «Спартака». — Главное, в обороне играть на ноль, а в атаке есть ребята, которые всегда найдут момент и забьют».

Спрашивали почетных гостей мероприятия, конечно, и о чемпионате мира, который сейчас проходит в Северной Америке.

Каррера признался, что в отсутствие сборной Италии, не отобравшейся в финальную часть турнира, не так внимательно наблюдает за тем, что происходит на полях нынешнего мирового первенства. Тем более что для этого нужно не спать по ночам, и вообще с расширением числа участников чемпионата до 48 сборных за всем уследить практически невозможно. Вместе с тем Каррера заметил, что, несмотря на такой формат, было не так много проходных матчей. Не нравятся тренеру только так называемые водные перерывы, которые, с его точки зрения, мешают игре.

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Что касается продолжения карьеры, то Каррера сообщил, что пока по-прежнему без работы и «ждет следующего вызова». А на вопрос, как ему удается так хорошо выглядеть в 62 года, ответил: «Это благодаря жене, которая меня правильно кормит. К тому же я сейчас не работаю, поэтому более спокойный. Когда тренируешь, сразу стареешь лет на пять. Ну еще в падел играю, в зал хожу. В общем, стараюсь поддерживать форму».

Закончилась встреча автограф-сессией с участием Карреры и Ещенко, к которым выстроилась приличная очередь.

Александр Ильин