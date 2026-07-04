Путин сохранил порог выручки для уплаты НДС на уровне 20 млн рублей

Президент Владимир Путин подписал закон о заморозке порога выручки малого бизнеса на уровне 20 млн руб. для перехода от упрощенной системы налогообложения к уплате НДС. Мера будет действовать до 2029 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сохранить порог на уровне 20 млн руб. Владимир Путин поручил на заседании ПМЭФ 5 июня. С 2029 года снижение продолжится: сначала до 15 млн руб., а с 2030 года — до 10 млн руб.

В 2025 году порог годовой выручки, ниже которого бизнес не обязан уплачивать НДС, был на уровне 60 млн руб. С 2026-го он был снижен до 20 млн руб. Изначально планировалось, что в 2027 году он будет снижен до 15 млн руб., с 2028-го — до 10 млн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Спастись от НДС».