Путин сохранил порог выручки для уплаты НДС на уровне 20 млн рублей
Президент Владимир Путин подписал закон о заморозке порога выручки малого бизнеса на уровне 20 млн руб. для перехода от упрощенной системы налогообложения к уплате НДС. Мера будет действовать до 2029 года.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Сохранить порог на уровне 20 млн руб. Владимир Путин поручил на заседании ПМЭФ 5 июня. С 2029 года снижение продолжится: сначала до 15 млн руб., а с 2030 года — до 10 млн руб.
В 2025 году порог годовой выручки, ниже которого бизнес не обязан уплачивать НДС, был на уровне 60 млн руб. С 2026-го он был снижен до 20 млн руб. Изначально планировалось, что в 2027 году он будет снижен до 15 млн руб., с 2028-го — до 10 млн руб.
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Решение заморозить порог выручки для уплаты НДС на уровне 20 млн рублей до 2029 года было принято после того, как в конце 2025 года власти планировали резкое снижение этого порога с 60 млн рублей сразу до 10 млн рублей. Однако, бизнес-сообщество, в частности, «Опора России», РСПП и ТПП, активно выступало за сохранение или более плавное снижение порога, предупреждая о возможном дроблении бизнеса и росте налоговой нагрузки на малые предприятия. Изначально поэтапное снижение предусматривалось с 2026 года до 20 млн рублей, с 2027 года — до 15 млн рублей, а с 2028 года — до 10 млн рублей.
Данная мера направлена на поддержание малого бизнеса и создание более предсказуемой деловой среды, позволяя предпринимателям адаптироваться к новым налоговым условиям. По оценкам, это изменение затронет около 360 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства и позволит сохранить им около 50 млрд рублей ежегодно. Государственная Дума уже одобрила законопроект о заморозке в первом чтении, а глава Минфина Антон Силуанов поддержал инициативу, хотя и отмечал, что бюджет может недополучить около 250 млрд рублей доходов за 2027-2029 годы.