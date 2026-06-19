Спастись от НДС

В 2027 году примерно 50 тыс. компаний, использующих «упрощенку», могут избежать уплаты НДС из-за готовящейся властями заморозки порога доходов, подсчитали для “Ъ” аналитики «Актион Бухгалтерии». Речь идет о компаниях с доходами в диапазоне от 15 млн до 20 млн руб., для которых до 2029 года планируется отсрочить введение обязанности платить НДС. С учетом же ИП, по оценкам «Опоры России», речь идет о более чем 100 тыс. представителей малого и среднего бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Эксперты «Актион Бухгалтерии» проанализировали данные о доходах организаций на упрощенной системе налогообложения (УСН), для того чтобы оценить примерное число тех, кому обещанная властями заморозка порога по НДС позволит не стать плательщиками этого налога в следующие два года.

Напомним, с 2027 года порог доходов, при превышении которого у «упрощенцев» возникает обязанность платить НДС, должен снизиться с текущих 20 млн руб. до 15 млн руб. в год, а с 2028-го — до 10 млн руб. Однако на прошлой неделе с подачи Владимира Путина в Госдуму был внесен законопроект об отсрочке: снижение лимита до 15 млн руб. отложат до 2029 года (см. “Ъ” от 10 июня). По оценке Минфина, в 2027–2028 годах от НДС таким образом будут освобождены более 360 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Речь, поясним, идет о компаниях и ИП, в том числе и не подпадавших под прежний порог.

По данным «Актион Бухгалтерии», в 2024 году в коридоре доходов от 15 млн до 20 млн руб. находилось около 41 тыс. компаний, в 2025-м — 46 тыс. (6,4% от общего числа компаний, применяющих УСН; индивидуальные предприниматели не учитывались).

Динамика последних двух лет демонстрирует тренд на увеличение числа организаций, попадающих в такой «коридор риска» по НДС — примерно на 4,6 тыс. в год.

Исходя из этого, эксперты ожидают, что к концу 2026 года число компаний с доходами в диапазоне от 15 млн до 20 млн руб. превысит отметку в 50 тыс. «Без заморозки лимита по освобождению эти компании автоматически попали бы под обязанность уплаты НДС с 2027 года»,— поясняют в «Актион Бухгалтерии». В 2028 году количество «спасенных» от НДС может составить уже около 60 тыс.

При этом, предупреждают эксперты, фактическое число компаний, попадающих в зону риска, может оказаться и ниже — из-за сокращения количества действующих предприятий на фоне ухудшения экономической ситуации в малом бизнесе, вызванного налоговыми изменениями, высокой ключевой ставкой, падением спроса и ужесточением контроля за дроблением. Кроме того, добавляют в «Актион Бухгалтерии», бизнес «может сознательно избегать доходов свыше 15–20 млн руб. из-за страха уплаты НДС».

Отметим, предложенная властями заморозка порога выручки пока касается только УСН, хотя для патентной системы налогообложения действует аналогичный лимит доходов для освобождения от НДС в 20 млн руб. (со снижением до 15 млн руб. с 2027-го и до 10 млн руб. 2028 года).

Такое половинчатое решение замглавы Минфина Алексей Сазанов объяснил тем, что сохранение порога выручки для ПСН требует проработки: до конца года «есть время для принятия решения по этому вопросу». Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров отмечает, что, в отличие от УСН, требующей как минимум среднесрочного планирования деятельности, патенты приобретаются на срок от одного до 12 месяцев. К тому же этот режим предусматривает налогообложение предполагаемого, а не реального дохода, как в случае с УСН. Влияние порогов доходов на ПСН, по его словам, предстоит серьезно изучить — в разрезе каждого региона и вида деятельности.

Как пояснил “Ъ” глава «Опоры России» Александр Калинин, с учетом ИП под отсрочку попадают примерно 100 тыс. субъектов МСП с доходами от 15 млн до 20 млн руб. В случае с ПСН, полагает он, вопрос не настолько критичный, поскольку касается 33 тыс. предпринимателей, у которых к тому же есть возможность перейти на УСН. Александр Калинин согласен, что решение по патентам быстро не принять: требуется обсуждение с регионами, поскольку ставки и виды патентов устанавливаются на уровне субъектов РФ. В целом, по его словам, «Опора России» считает, что пороги по УСН и ПСН должны снижаться синхронно: лимит стоит заморозить и по патентам, но это вопрос уже для осенней сессии Госдумы.

Евгения Крючкова