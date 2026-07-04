Суд в Нижнем Тагиле арестовал гендиректора НПРО «Урал»

Ленинский районный суд Нижнего Тагила (Свердловская область) избрал меру пресечения в отношении генерального директора научно-производственного регионального объединения (НПРО) «Урал» Владислава Шацилло в виде заключения под стражу, следует из картотеки суда. С этим, в материалах дела не указано, какую именно статью вменяют главе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Владислав Шацилло руководит НПРО «Урал» с 2002 года, ему принадлежит 99,9% компании. В ее структуру входят восемь действующих компаний. По данным сервиса kartoteka.ru, выручка НПРО «Урал» в 2025 году составила 375,8 млн руб., чистая прибыль составила 763,9 млн руб.

НПРО «Урал» было основана в 1989 году как компания в сфере промышленного и гражданского строительства, в 1993-м она включила в сферу своих интересов горную отрасль. В 1998-м организация становится холдинговой группой, в 1999-2001 годах она вошла в число акционеров Богословского и Бакальского рудоуправлений. С того времени НПРО «Урал» стало владельцем либо акционером около 20 предприятий. В 2013-м в группу компаний включили Высокогорский горно-обогатительный комбинат (ВГОК). НПРО «Урал» является ведущим поставщиком железорудного концентрата для металлургических предприятий страны.

Как сказано на сайте НПРО «Урал», в ее структур входят ВГОК (выручка в 2025 году, по данным составила kartoteka.ru, составила 5,9 млрд руб., убыток — 1,1 млрд руб.), холдинговая группа НПРО «Урал» (выручка в 2025 году — 3,1 млрд руб., убыток — 10 млн руб.), «Бакальское рудоуправление» (выручка в 2025 году — 66,4 млн руб., убыток — 0,7 млрд руб.), научно-внедренческое предприятие «Пиромет-технология» (выручка в 2025 году — 86,8 млн руб., чистая прибыль — 8,8 млн руб.), «Сервисный центр» (выручка в 2025 году — 27,8 млн руб., убыток — 8,8 млн руб.), «Красноармейский песчаный карьер» (выручка в 2025 году — 51,3 млн руб., чистая прибыль — 2,2 млн руб.), торговый дом «Руда Урала» (выручка в 2025 году — 2,4 млн руб., чистая прибыль — 1,5 млн руб.) и «Домостроительный комбинат» (выручка в 2025 году — 484 тыс. руб., убыток — 2,6 млн руб.).

В отношении ВГОК (Свердловская область) в марте была начата процедура банкротства, на «Бакальском рудоуправлении» (Челябинская область) с мая действует процедура наблюдения. По данным «Ъ-Урал», более 650 млн руб. со ВГОК намерена получить компания «ЭнергосбыТ Плюс», «Русские инертные материалы» — 76,4 млн руб. С «Бакальского рудоуправлении», по данным «Ъ-Южный Урал», кредиторы требуют более 1,4 млрд руб., «Уралэнергосбыт» — 76,4 млн руб.

Василий Алексеев