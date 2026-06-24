Долги «Бакальского рудоуправления» могут вырасти еще на 1,5 млрд рублей

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявления межрайонной ИФНС №4 по Республике Башкортостан и ООО «Уралэнергосбыт» к ООО «Бакальское рудоуправление» в рамках дела о банкротстве компании. Общая сумма долгов составляет 1,5 млрд руб., сообщает пресс-служба суда.

Налоговый орган просит включить в реестр требований кредиторов долг в размере более 1,4 млрд руб., «Уралэнергосбыт» — 76,4 млн руб. Заявления рассмотрят без заседания после 29 июля. Кроме того, 23 июня суд принял к производству требования частной охранной организации «Рубеж-К» (20,2 млн руб.) и Данила Макушенко (1,5 млн руб.).

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, недавно Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» (Свердловская область) к ООО «Бакальское рудоуправление». В рамках дела о банкротстве предприятие требует с ответчика 2,2 млрд руб. долгов. ПАО «ВТБ» хочет взыскать с предприятия 304 млн руб.

С мая 2026 года на «Бакальском рудоуправлении» действует процедура наблюдения. Двумя месяцами ранее предприятие самостоятельно подало в суд заявление о своей несостоятельности. В начале июня администрация Саткинского округа вступила в дело о банкротстве «БРУ», предъявив долги в размере 100 млн руб.

Виталина Ярховска