Минобороны России сообщило о проведении зачистки в Красном Лимане
Подразделения ВС РФ в настоящее время проводят разминирование Красного Лимана в ДНР. Об этом заявили в Минобороны России.
«Подразделения закрепления 67-й мотострелковой дивизии 25-й армии проводят разминирование и зачистку города», — указано в сообщении ведомства.
3 июля было объявлено о взятии города Константиновка в ДНР. Тогда же начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил о скором завершении операции в Красном Лимане. Сегодня утром представитель Генштаба Сергей Рудской заявил, что «войска группировки "Запад" завершают овладение городом».
Зачистка Красного Лимана следует за заявлениями о продолжающихся боях в городе и его окрестностях. Еще 26 января 2026 года глава ДНР Денис Пушилин сообщал о проникновении российских войск в Красный Лиман и боестолкновениях непосредственно в кварталах города, а также о перерезании логистических узлов ВСУ под Константиновкой. Боевые действия в Красном Лимане отмечались уже в январе, а начальник Генштаба Валерий Герасимов в декабре 2025 года докладывал о продолжении «активных действий по овладению крупным железнодорожным узлом и логистическим центром Красный Лиман».