Минобороны России сообщило о проведении зачистки в Красном Лимане

Подразделения ВС РФ в настоящее время проводят разминирование Красного Лимана в ДНР. Об этом заявили в Минобороны России.

«Подразделения закрепления 67-й мотострелковой дивизии 25-й армии проводят разминирование и зачистку города», — указано в сообщении ведомства.

3 июля было объявлено о взятии города Константиновка в ДНР. Тогда же начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил о скором завершении операции в Красном Лимане. Сегодня утром представитель Генштаба Сергей Рудской заявил, что «войска группировки "Запад" завершают овладение городом».