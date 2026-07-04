Герасимов: российские войска почти взяли Красный Лиман
Подразделения группировки войск «Запад» завершают операцию по взятию города Красный Лиман в ДНР. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на совещании управления Объединенной группировки войск.
Генерал армии заявил, что город имеет важное логистическое и оперативное значение для дальнейшего продвижения войск. Он представляет собой административный центр и крупный железнодорожный узел, подчеркнул глава Генштаба.
Продолжаются бои на восточном берегу реки Оскол, добавил Валерий Герасимов. «Под наш контроль там перешли четыре населенных пункта — Шейковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка»,— сказал он.
Также генерал армии заявил, что штурмовые подразделения группировки войск «Днепр» находятся в 9 километрах от южных окраин города Запорожье. «Также продолжаются бои в Орехове и Преображенке»,— отметил он.
Господин Герасимов также заявил, что «Южная» группировка войск взяла под контроль город Константиновка, которая представляет собой «один из основных узлов обороны противника в границах славянско-краматорско-константиновского укрепрайона».
Заявления начальника Генштаба Валерия Герасимова о Красном Лимане следуют за предыдущими докладами о контроле над большей частью города. В мае 2026 года под контролем российских войск находилось 85% Красного Лимана, а в апреле 2026 года – 70%, при этом уже тогда отмечалось его значение как крупного административного центра и железнодорожного узла. Бои за город ведут штурмовые подразделения 25-й армии, а также силы группировки войск «Запад», которая также завершает операции в этом районе. Помимо Красного Лимана, российские войска активно развивают наступление на других направлениях, включая Красноармейское, Запорожское, а также в Харьковской и Днепропетровской областях, где происходит создание полос безопасности.
В целом, Герасимов неоднократно заявлял, что российские войска ведут наступление практически по всем направлениям в зоне специальной военной операции, сохраняя инициативу на линии боевого соприкосновения. Он также сообщал о продвижении в Константиновке, которая является одним из основных узлов обороны и частью Славянско-Краматорско-Константиновского укрепрайона. Эти действия, по оценкам российских властей, направлены на продвижение к Славянску и завершение освобождения Донбасса.