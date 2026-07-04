Умер бывший глава IT-компании «Аквариус» Александр Калинин

Бывший председатель совета директоров IT-разработчика «Аквариус» Александр Калинин умер в возрасте 71 года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Его имя неотделимо от истории "Аквариуса". Он стоял у истоков компании, которая зародилась в конце 1980-х и спустя десятилетия стала одним из символов российской ИТ-индустрии»,— указано в сообщении.

Александр Калинин родился в 1955 году в Москве. Группу компаний «Аквариус» возглавил в 2006-м. В 2024 году вошел в состав акционеров и возглавил совет директоров АО «Система безопасных коммуникаций», владеющего исключительными правами на программное обеспечение CommuniGate Pro.

«Аквариус» — один из крупнейших разработчиков и производителей компьютерной техники в России. Компания производит до 2,5 млн устройств в год, включая серверы, системы хранения данных и телеком-оборудование. В апреле мобильная операционная система AQOS «Аквариуса» была включена в реестр Минцифры.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «"Аквариус" поставил на Linux».