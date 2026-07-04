Умер бывший глава IT-компании «Аквариус» Александр Калинин
Бывший председатель совета директоров IT-разработчика «Аквариус» Александр Калинин умер в возрасте 71 года. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«Его имя неотделимо от истории "Аквариуса". Он стоял у истоков компании, которая зародилась в конце 1980-х и спустя десятилетия стала одним из символов российской ИТ-индустрии»,— указано в сообщении.
Александр Калинин родился в 1955 году в Москве. Группу компаний «Аквариус» возглавил в 2006-м. В 2024 году вошел в состав акционеров и возглавил совет директоров АО «Система безопасных коммуникаций», владеющего исключительными правами на программное обеспечение CommuniGate Pro.
«Аквариус» — один из крупнейших разработчиков и производителей компьютерной техники в России. Компания производит до 2,5 млн устройств в год, включая серверы, системы хранения данных и телеком-оборудование. В апреле мобильная операционная система AQOS «Аквариуса» была включена в реестр Минцифры.
Подробнее об этом — в материале «Ъ» «"Аквариус" поставил на Linux».
Александр Калинин, помимо роли в «Аквариусе» и основанной им Национальной компьютерной корпорации (НКК), активно занимался развитием российских IT-проектов, в частности, в сфере мобильных операционных систем. Он основал АО «Суверенная мобильная инициатива. Холдинг» с планами по разработке и производству смартфонов под брендом Highscreen, а также инвестировал в CommuniGate Pro. Его целью было создание собственной мобильной и десктопной операционных систем.
В 2023 году Александр Калинин продал 33% своей доли в НКК (сейчас «Смарт Холдинг») структуре, бенефициаром которой является его сын Алексей Калинин. Вырученные средства он планировал направить на развитие своего нового проекта по производству смартфонов. Ранее, еще в 2021 году, Александр Калинин уже заявлял о планах по выпуску защищенных устройств для госучреждений на ОС от «Лаборатории Касперского», но позже ушел из этого проекта. В марте 2025 года он планировал создать мобильную и десктопную операционные системы на базе компаний «СМИ Холдинг» и CommuniGate Pro в течение трёх лет, при этом производство смартфонов уже созданных прототипов было приостановлено из-за текущей ключевой ставки в РФ.