Совет федерации одобрил поправки в Налоговый кодекс для поддержки рынка топлива

Совет Федерации одобрил поправки в Налоговый кодекс, призванные простимулировать обеспечение российского внутреннего рынка топливом. Документ опубликован на сайте Госдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно поправкам, вводится налогообложение акцизами бензина, который получен при смешивании с иными компонентами (например, для производства бензина АИ-92), — оно приравнивается к производству. Кроме того, налогоплательщики со свидетельством о переработке нефтяного сырья смогут получить вычет акциза, исчисленного при реализации прямогонного бензина.

Изменения также предусматривают донастройку демпфирующего механизма для компаний, которые уполномочены продавать произведенный за рубежом бензин на российском рынке. Если бензин произведен в одной из стран-участниц ЕАЭС, демпфер устанавливается на уровне 0,9. Для бензина, произведенного в других государствах, демпфер будет определяться, исходя из цены импортного паритета — она складывается из индикативной цены бензина АИ-92 на индийском рынке и стоимости доставки из портов Индии в Россию.

Изменения, касающиеся дополнительного обеспечения топливом, будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 июня. Все, что касается, нефтеперерабатывающих заводов, — с 1 января 2026 года.