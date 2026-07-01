Совет федерации одобрил поправки в Налоговый кодекс для поддержки рынка топлива
Совет Федерации одобрил поправки в Налоговый кодекс, призванные простимулировать обеспечение российского внутреннего рынка топливом. Документ опубликован на сайте Госдумы.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Согласно поправкам, вводится налогообложение акцизами бензина, который получен при смешивании с иными компонентами (например, для производства бензина АИ-92), — оно приравнивается к производству. Кроме того, налогоплательщики со свидетельством о переработке нефтяного сырья смогут получить вычет акциза, исчисленного при реализации прямогонного бензина.
Изменения также предусматривают донастройку демпфирующего механизма для компаний, которые уполномочены продавать произведенный за рубежом бензин на российском рынке. Если бензин произведен в одной из стран-участниц ЕАЭС, демпфер устанавливается на уровне 0,9. Для бензина, произведенного в других государствах, демпфер будет определяться, исходя из цены импортного паритета — она складывается из индикативной цены бензина АИ-92 на индийском рынке и стоимости доставки из портов Индии в Россию.
Изменения, касающиеся дополнительного обеспечения топливом, будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 июня. Все, что касается, нефтеперерабатывающих заводов, — с 1 января 2026 года.
Одобренные поправки являются частью более широкого спектра мер, которые правительство РФ предпринимает для стабилизации топливного рынка, часто прибегая к «ручному управлению» в кризисных ситуациях. Проблемы на рынке, такие как дефицит бензина и рост цен, возникали из-за внеплановых остановок НПЗ и сложной логистики, что приводило к увеличению налоговой нагрузки на нефтекомпании и снижению их рентабельности.
Основной причиной нестабильности на рынке эксперты называют несовершенство демпферного механизма, который требует регулярных корректировок и дает сбои при резких колебаниях цен на нефть и курса рубля. Предложенные изменения в Налоговый кодекс направлены на урегулирование ценообразования и стимулирование внутреннего рынка, в том числе через корректировку акцизов и демпферных выплат.
Ранее правительство РФ уже вводило меры, такие как мораторий на обнуление топливного демпфера и запрет на экспорт бензина и дизтоплива, для сдерживания роста цен. Также обсуждались предложения по доработке механизма биржевых торгов, чтобы обеспечить приоритет поставок топлива конечным потребителям и увеличить процент обязательных биржевых продаж для нефтекомпаний. Ведутся дискуссии о налоговых льготах для НПЗ, которые производят дополнительные объемы топлива для внутреннего рынка.
Таким образом, одобренные поправки — это продолжение усилий по системному решению проблем топливного рынка, балансированию интересов бюджета и нефтяных компаний, а также обеспечению стабильных поставок топлива внутри страны. Однако, как отмечают аналитики, в долгосрочной перспективе рынок требует более стабильных и предсказуемых механизмов регулирования.