Минобороны сообщило о попытке ВСУ ударить по России ракетами «Фламинго»

Вооруженные силы Украины в ночь на 4 июля пытались ударить по России при помощи ракет и беспилотников, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, российские силы ПВО сбили 10 крылатых ракет большой дальности «Фламинго», девять снарядов HIMARS и 494 беспилотника.

Атака началась ночью 4 июля и продолжилась утром. В ее отражении участвовали военнослужащие ракетных войск, мобильных огневых групп, а также экипажи истребительной и армейской авиации.

Всего за июнь над российскими регионами было сбито около 13 тыс. воздушных целей, добавили в Минобороны. В ведомстве пообещали ответить на дальнейшие попытки Украины повредить российские гражданские объекты.

Атаке 4 июля подверглись в том числе Санкт-Петербург и Ленинградская область. По словам губернатора Александра Беглова, над городом сбили 72 БПЛА. Удар пришелся по нефтяному терминалу в Кировском районе.