Приднестровье предложило Молдавии безбарьерное сотрудничество в экономике
Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) предлагает Молдавии безбарьерное экономическое сотрудничество, заявил глава Приднестровья Вадим Красносельский. По его словам, власти ПМР готовы к обсуждению любых «реалистичных предложений», которые направлены на повышение качества жизни граждан.
«Предлагаю сконцентрироваться на приднестровской инициативе о совместном безбарьерном экономическом сотрудничестве, которую я передал на встречах с действующим председателем ОБСЕ Иньяцио Кассисом и заместителем директора Европейской службы внешних связей Аудроне Перкауcкене»,— сказал господин Красносельский в интервью «РИА Новости».
Молдавия с 1 января 2024 года отменила льготы для приднестровских компаний, предоставлявшиеся при оплате таможенного налога. Приднестровье сочло это экономическим давлением и в ответ отменило льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе. В феврале 2024-го в Приднестровье провели съезд депутатов всех уровней, на котором Россию попросили о дипломатической защите. С конца 2025 года Кишинев усложнил процедуру признания гражданства для лиц, родившихся в ПМР. В мае 2026 года президент Владимир Путин упростил правила приема жителей Приднестровья в гражданство России.
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Отношения между Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР) и Молдавией имеют долгую историю конфликтов и напряженности. С 1993 года ведутся переговоры о статусе ПМР, которая остаётся непризнанной международным сообществом и считается частью Молдавии. С 2020 года, после избрания президента Молдавии Майи Санду, отношения между Кишиневом и Тирасполем усложнились, что привело к отказу от диалога на высшем уровне и усилению давления со стороны Молдавии. Предложение безбарьерного экономического сотрудничества от Приднестровья произошло на фоне усиливающегося давления со стороны Кишинева: в начале 2024 года Молдавия отменила таможенные льготы для приднестровских компаний, что вызвало протесты в ПМР и обвинения в экономической блокаде. В ответ на это Приднестровье также ввело ответные меры, отменив льготный режим для молдавских фермеров и увеличив тарифы для молдавских юридических лиц на своей территории. Позиция Кишинева состоит в том, что Приднестровье должно поэтапно интегрироваться в конституционное поле Молдавии, однако у Молдавии недостаточно военных и экономических ресурсов для быстрого решения конфликта, поэтому она предпочитает тактику «медленного зажима».