Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) предлагает Молдавии безбарьерное экономическое сотрудничество, заявил глава Приднестровья Вадим Красносельский. По его словам, власти ПМР готовы к обсуждению любых «реалистичных предложений», которые направлены на повышение качества жизни граждан.

«Предлагаю сконцентрироваться на приднестровской инициативе о совместном безбарьерном экономическом сотрудничестве, которую я передал на встречах с действующим председателем ОБСЕ Иньяцио Кассисом и заместителем директора Европейской службы внешних связей Аудроне Перкауcкене»,— сказал господин Красносельский в интервью «РИА Новости».

Молдавия с 1 января 2024 года отменила льготы для приднестровских компаний, предоставлявшиеся при оплате таможенного налога. Приднестровье сочло это экономическим давлением и в ответ отменило льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе. В феврале 2024-го в Приднестровье провели съезд депутатов всех уровней, на котором Россию попросили о дипломатической защите. С конца 2025 года Кишинев усложнил процедуру признания гражданства для лиц, родившихся в ПМР. В мае 2026 года президент Владимир Путин упростил правила приема жителей Приднестровья в гражданство России.

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