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Чтобы ездить, работать и получать пенсии

Приднестровье выстроилось в очередь за российскими паспортами

Ажиотаж вокруг получения российских паспортов в непризнанном Приднестровье не спадает. Спустя месяц после того, как президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке приема жителей непризнанной республики в гражданство РФ, число поданных заявлений превысило 50 тыс.— притом что население Приднестровья составляет 450 тыс. человек. За ходом беспрецедентного по масштабам процесса обретения нового гражданства наблюдал в Тирасполе корреспондент “Ъ” Владимир Маврин.

Фото: Vladislav Bachev / Reuters

Фото: Vladislav Bachev / Reuters

С конца мая люди буквально оккупировали вход в пункт выездного консульского обслуживания РФ в самом центре Тирасполя. Многие по несколько часов стоят в очереди на 30-градусной жаре только для того, чтобы получить короткую консультацию. Хотя в этом нет необходимости: вся информация имеется в общем доступе.

Чтобы получить российское гражданство по упрощенной схеме, нужно доказать факт постоянного проживания в Приднестровье последние пять лет и обладать местным паспортом.

В очереди можно отыскать людей с внушительной коллекцией гражданств. Имея молдавские, украинские, румынские паспорта, они приходят сюда еще и за российским. Говорят — на всякий случай. Но немало тех, для кого документ с двуглавым орлом жизненно необходим.

Жительница Тирасполя Наталья в очереди рассказывает о своей проблеме. Она опекун двенадцатилетнего подростка и не может с ним съездить к родственникам в Россию. В получении молдавского паспорта ей отказали, признав недействительными документы, выданные центром соцзащиты в Приднестровье.

— По новому закону я должна прописаться на молдавской территории и несколько месяцев там прожить. А комиссия будет проверять, в каких условиях мы находимся. И только потом будут решать — давать ли нам бумаги. С российским гражданством все проще,— рассказывает Наталья.

Она планировала поехать в Россию на автобусе, но молдавские документы не получила. С российским паспортом по земле передвигаться не получится. Нужны визы, чтобы ехать через ЕС. Но на самолете с пересадкой путь открыт.

К середине июня живая очередь немного уменьшилась. В консульстве говорят: люди научились оставлять онлайн-заявки.

— Я записала в электронную очередь свою бабушку. Потом мне позвонила ее подруга, попросила записать и ее. Дальше по цепочке еще шесть человек обратились ко мне. Это одинокие пенсионеры, как же не помочь? Сейчас мониторю сразу восемь заявок. У кого-то очередь зависла, у кого-то сдвинулась на месяц. Думаю, до Нового года паспорта получат все мои подопечные,— рассказывает Елена Смоленская, жительница города Бендеры.

Колумбийка Жизель пришла на консультацию с подругой. У нее есть гражданство родной страны. Она замужем за приднестровцем и более пяти лет проживает в регионе. Местного паспорта нет, зато есть вид на жительство. Жизель с прессой общаться не захотела, но подруга рассказала: российский паспорт она очень ждет. На молдавский и украинский претендовать не имеет права. Зато тот набор приднестровских документов, который есть, позволяет Жизель вступить в гражданство РФ.

Раньше жителям региона приходилось годами доказывать свое право на паспорт России и собирать кучу справок. Теперь процедура быстрее и прозрачнее. А для многих указ президента России стал спасением. В Приднестровье тысячи невыездных людей, у которых нет международно признанных документов.

— Я годами сидела только с приднестровским паспортом. Молдавский мне не давали, я родилась в Белоруссии. Живу здесь больше 50 лет и давно никуда не могу поехать. Сейчас позвонила в консульство, рассказала о своей ситуации. Мне говорят: да, вы можете получить российское гражданство. Запишитесь и сдайте документы,— рассказывает Нина Ивановна из города Днестровска. Пенсионерке за 80, за рубеж она не собирается. Но говорит, что российский паспорт — гарантия надежности. Теперь женщина хочет оформить российскую пенсию.

Приднестровский паспорт не признается никем, по нему невозможно выехать за пределы Молдавии. Российское же гражданство открывает доступ к целому набору социальных и правовых возможностей. Речь идет о пенсионном обеспечении, консульской защите, упрощенном доступе к российским образовательным программам и возможности участвовать в российских выборах.

Для многих жителей региона наличие российского паспорта давно стало не столько политическим, сколько практическим вопросом.

По данным Министерства иностранных дел Приднестровья, нагрузка на консульский пункт выросла в несколько раз. Запись на первичный прием заполнена на месяцы вперед. Появился даже теневой бизнес. Посредники предлагают места в очередях или помощь в быстром сборе справок. Приднестровские правоохранительные органы заявляют — это мошенники.

Исторически сложилось так, что у многих приднестровцев на руках есть два или три паспорта. Самые частые комбинации — это внутренний паспорт ПМР плюс паспорт Молдавии, Украины или России. Легальный выезд за границу всегда требовал наличия дополнительных документов.

Паспорт для жителя Приднестровья — не просто подтверждение гражданской принадлежности. Российское гражданство дает право на получение российских пенсий и пособий. Для региона с невысоким уровнем жизни это критически важно. В условиях инфляции, резкого роста цен на коммунальные услуги и укрепления российского рубля пенсия РФ выглядит привлекательнее местной. Многие пожилые люди стремятся оформить документы именно ради этой стабильности.

Кроме того, российский паспорт открывает доступ к российскому рынку труда. Число рабочих мест в Приднестровье ограничено, молодежь уезжает из региона в поисках заработка.

Власти Молдавии смотрят на массовую выдачу российских паспортов в Приднестровье с большой тревогой. Бюро по реинтеграции при молдавском правительстве неоднократно заявляло, что паспортизация населения на левом берегу Днестра усложняет процесс мирного урегулирования конфликта.

С конца 2025 года Кишинев усложнил процедуру признания гражданства для лиц, родившихся в Приднестровье. Теперь для получения молдавского паспорта нужно сдавать экзамены на знание языка и Конституции Молдавии. А перед этим пройти долгий бюрократический процесс и ждать своей очереди не меньше года.

Корреспондент “Ъ” пообщался с тремя приднестровцами, готовившими документы для получения молдавского гражданства в 2026 году. Каждому из них в Агентстве госуслуг Молдавии сообщили: сдать языковой экзамен будет очень сложно из-за ужесточившихся требований.

Российский паспорт мало просто оформить, его нужно получить физически. И здесь возникает главная техническая проблема. Из-за отсутствия прямого авиасообщения между Москвой и Кишиневом логистика усложнилась. Доставка бланков паспортов в Тирасполь занимает много времени. Российские дипломаты вынуждены добираться до Молдавии транзитом через третьи страны. Молдавские пограничники тщательно проверяют грузы и документы. Бывали случаи, когда российских дипломатов не пускали в страну или задерживали на границе для дополнительных проверок. Все это тормозит работу выездного консульского пункта в Тирасполе. Оборудование изнашивается, а привезти новые детали или дополнительные станции для снятия биометрических данных крайне сложно. В результате технических ограничений и возникают огромные очереди на подачу заявлений.

Власти Приднестровья пытаются договориться с российской стороной об увеличении штата консульских работников в Тирасполе. Пока кардинального решения проблемы не найдено. Консульский пункт работает на пределе своих технических возможностей. Тем временем количество подготовленных пакетов документов продолжает расти.

Владимир Маврин

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