Зюганов назвал Трампа бандитом без мозгов и совести после его слов о коммунизме

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отреагировал на высказывания президента США Дональда Трампа, который назвал коммунизм «смертельной угрозой американской свободе». По мнению господина Зюганова, президент США считает главной угрозой Китай, а «для того, чтобы страны не было, надо душить компартию и коммунистов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Лидер КПРФ назвал господина Трампа «образцом торгаша, для которого не существует ни нравственных ценностей, ни законов, ни уставов». «Откровенный империалист, крупный торгаш, абсолютный в международном плане стопроцентный бандит... Ни мозгов нет, ни совести, он привык карманы набивать за счет ограбления других и угроз, которыми он без конца занимается, стуча кулаком по планете»,— заявил политик изданию «Подъем».

Как считает Геннадий Зюганов, США «превратились в торгово-промышленную базу», которая «захватывает и ведет войну против самых светлых идеалов». По его словам, России не следует рассчитывать на какие-либо соглашения с Дональдом Трампом, потому что они не будут выполнены, а сильная, умная и успешная Россия «Америке абсолютно не нужна».

Президент США выступил с критикой коммунизма на этой неделе. Он посоветовал американцам не верить обещаниям крайне левых политиков, которых назвал коммунистами. Он еще в 2020 году обвинял демократов в намерении построить в США коммунизм. Как считает господин Трамп, коммунизм — самая большая угроза для Штатов за всю 250-летнюю историю страны.