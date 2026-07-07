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Курс доллара. Прогноз на 6–10 июля

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

Ослабление российской валюты продолжалось недолго: курс доллара после роста на предшествующей неделе на 8% по итогам минувшей снизился почти на 2%, до 77,3 руб./$. Это происходит на фоне снижения доллара на мировом рынке и планов Минфина вдвое сократить объем выкупаемой на рынке валюты. Поддержку рублю оказывает и ужесточение риторики Банка России.

Банки Прогноз курса доллара (руб./$)
«Цифра банк» 78.00-81.00
«БКС Мир инвестиций» 75.00-76.00
Банк Русский Стандарт 77.00-79.00
Газпромбанк 75.00-77.00
Банк Зенит 78.00
УК Первая 77.00-80.00
ПСБ 78.00-80.00
Консенсус-прогноз * 77.79

* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков

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ПСБ
УК Первая
Банк Зенит
Газпромбанк
Банк Русский Стандарт
«БКС Мир инвестиций»
«Цифра банк»
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Евгений Локтюхов,
начальник отдела экономического и отраслевого анализа

Мы сохраняем консервативный взгляд на динамику рубля

Банк России с 7 июля с учетом балансирующих операций сократит объемы покупки валюты на рынке до 4,8 млрд руб. в день с 5,3 млрд руб. в июне и 9,3 млрд руб. в первые дни июля. Изменения в объемах покупок ЦБ по сравнению с июнем выглядят несущественными, поэтому в целом это сможет оказать лишь небольшую поддержку рублю. Мы сохраняем консервативный взгляд на динамику рубля в июле на фоне снижения цен на нефть и перспектив перехода к импорту нефтепродуктов из-за неудовлетворенного внутреннего спроса, а также повышенной геополитической неопределенности, поддерживающей спекулятивный спрос. На следующей неделе ждем новых попыток курса юаня перейти в верхнюю часть нашего целевого диапазона 11,4–12 руб./CNY, доллара — вернуться в район 78–80 руб./$.

Наталья Ващелюк

Наталья Ващелюк,
старший аналитик

На следующей неделе курс доллара может составлять 77–80 руб./$

С июля Банк России существенно сократит продажи иностранной валюты в рамках операций, связанных с инвестированием средств ФНБ, с 4,6 млрд руб. в день до 0,58 млрд руб. в день. При этом регулярные покупки в рамках бюджетного правила в июле уменьшатся до 5,4 млрд руб. в день после июньских 9,9 млрд руб. в день. В результате суммарный объем покупок валюты регуляторами в июле снизится незначительно: с 5,3 млрд руб. в июне до 4,8 млрд руб. с 7 июля. В последующие месяцы Банк России и Минфин могут перейти к продажам иностранной валюты. В июле компании также должны произвести крупные налоговые и дивидендные выплаты, что, вероятно, станет причиной финального аккорда в укреплении рубля, после которого национальная валюта может перейти к плавному ослаблению. На следующей неделе курс доллара может составлять 77–80 руб./$, юаня — 11,3–11,8 руб./CNY.

Владимир Евстифеев

Владимир Евстифеев,
руководитель аналитического управления

Если бы не глобальная коррекция американской валюты, рубль уже мог бы тестировать уровень 80 руб./$

Рубль остается под давлением дешевеющих активов на фондовом рынке, рост доходностей долгового рынка пока также не располагает к минимизации потерь. Цены на нефть продолжают снижаться, дисконты по Urals заметно расширились. ЦБ с начала июля покупает меньше валюты в рамках компенсации расходов ФНБ, что усиливает негативное влияние бюджетного правила на рубль. Если бы не глобальная коррекция американской валюты, рубль уже мог бы тестировать уровень 80 руб./$ из-за отсутствия явных драйверов роста.

Павел Бирюков

Павел Бирюков,
главный экономист

Мы ожидаем некоторой коррекции курса и его возвращения в диапазон 11–11,3 руб./CNY

В начале недели рубль ослабевал до 11,68 руб./CNY на фоне снижения цен на нефть, однако к пятнице курс стабилизировался в диапазоне 11,4–11,5 руб./CNY в ожидании объявления операций Минфина по бюджетному правилу. Минфин сообщил, что в июле сократит покупки валюты на фоне снижения экспортных цен на нефть (в июне минус 27% м/м до $63,5 за баррель, по данным МЭР). С учетом этого совокупные покупки валюты ЦБ РФ и Минфина составят 4,8 млрд руб./день, что сопоставимо с объемом июньских операций (5,3 млрд руб./день). На фоне отсутствия значительных изменений по объемам операций на следующей неделе мы ожидаем некоторой коррекции курса и его возвращения в диапазон 11–11,3 руб./CNY (75–77 руб./$).

Максим Тимошенко

Максим Тимошенко,
директор департамента операций на финансовых рынках

Доллар показал снижение мировых позиций

На стороне рубля — ужесточение риторики ДКП российского регулятора. В частности, заявление регулятора о том, что перспективы снижения ставки еще не предопределены и не стоит проводить эксперименты по снижению ставки при текущем уровне инфляции. Доллар показал снижение мировых позиций на фоне выхода свежей экономической статистики в США, которая показала самый низкий прирост рабочих мест за последние четыре месяца. Уровень безработицы в США снизился до 4,2%, а доля рабочей силы в трудоспособном населении снизилась до минимума за более чем пять лет. Тем временем для евро в фокусе — ужесточение ДКП ЕЦБ на фоне нарастающих инфляционных рисков в мировой экономике и роста ожидания рынка по повышению процентных ставок.

Илья Федоров

Илья Федоров,
главный экономист

Курс остается около 77–78 руб./$ и, вероятно, сохранится на будущей неделе

Операции Минфина по бюджетному правилу снизились на июль почти вдвое, практически сравнявшись с сокращением предложения валюты в рамках уменьшения операций зеркалирования расходов из ФНБ. Влияние на курс нейтрально. Он остается около 77–78 руб./$ и, вероятно, сохранится на будущей неделе. К концу месяца будут большие продажи валюты под уплату НДД, что должно привести к укреплению курса в диапазон 75–76 руб./$.

Дмитрий Рожков

Дмитрий Рожков,
директор казначейства

Прогнозный диапазон на ближайшее время для доллара США составляет 78–81 руб. за один доллар

Ключевым фактором, влияющим на динамику рубля, является снижение продажи валютной выручки экспортерами, а также сохраняющаяся высокая ключевая ставка. Отдельно стоит отметить операции Минфина и Банка России: с 7 июля по 6 августа Минфин в рамках бюджетного правила будет покупать валюту на 5,4 млрд руб. в день, что почти вдвое меньше, чем в предыдущем периоде (9,9 млрд руб. в день). При этом Банк России с 1 по 6 июля продает валюту на 9,34 млрд руб. в день с учетом зеркалирования трат из ФНБ, а с 7 июля по 6 августа объем ежедневных нетто-покупок валюты и золота со стороны регулятора сократится до 4,82 млрд. Прогнозный диапазон на ближайшее время для доллара США составляет 78–81 руб. за один доллар США, а китайский юань будет торговаться в коридоре 11,3–11,7 руб. за один юань.

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