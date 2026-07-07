Курс доллара. Прогноз на 6–10 июля

Евгений Локтюхов,

начальник отдела экономического и отраслевого анализа Мы сохраняем консервативный взгляд на динамику рубля Банк России с 7 июля с учетом балансирующих операций сократит объемы покупки валюты на рынке до 4,8 млрд руб. в день с 5,3 млрд руб. в июне и 9,3 млрд руб. в первые дни июля. Изменения в объемах покупок ЦБ по сравнению с июнем выглядят несущественными, поэтому в целом это сможет оказать лишь небольшую поддержку рублю. Мы сохраняем консервативный взгляд на динамику рубля в июле на фоне снижения цен на нефть и перспектив перехода к импорту нефтепродуктов из-за неудовлетворенного внутреннего спроса, а также повышенной геополитической неопределенности, поддерживающей спекулятивный спрос. На следующей неделе ждем новых попыток курса юаня перейти в верхнюю часть нашего целевого диапазона 11,4–12 руб./CNY, доллара — вернуться в район 78–80 руб./$.

Наталья Ващелюк,

старший аналитик На следующей неделе курс доллара может составлять 77–80 руб./$ С июля Банк России существенно сократит продажи иностранной валюты в рамках операций, связанных с инвестированием средств ФНБ, с 4,6 млрд руб. в день до 0,58 млрд руб. в день. При этом регулярные покупки в рамках бюджетного правила в июле уменьшатся до 5,4 млрд руб. в день после июньских 9,9 млрд руб. в день. В результате суммарный объем покупок валюты регуляторами в июле снизится незначительно: с 5,3 млрд руб. в июне до 4,8 млрд руб. с 7 июля. В последующие месяцы Банк России и Минфин могут перейти к продажам иностранной валюты. В июле компании также должны произвести крупные налоговые и дивидендные выплаты, что, вероятно, станет причиной финального аккорда в укреплении рубля, после которого национальная валюта может перейти к плавному ослаблению. На следующей неделе курс доллара может составлять 77–80 руб./$, юаня — 11,3–11,8 руб./CNY.

Владимир Евстифеев,

руководитель аналитического управления Если бы не глобальная коррекция американской валюты, рубль уже мог бы тестировать уровень 80 руб./$ Рубль остается под давлением дешевеющих активов на фондовом рынке, рост доходностей долгового рынка пока также не располагает к минимизации потерь. Цены на нефть продолжают снижаться, дисконты по Urals заметно расширились. ЦБ с начала июля покупает меньше валюты в рамках компенсации расходов ФНБ, что усиливает негативное влияние бюджетного правила на рубль. Если бы не глобальная коррекция американской валюты, рубль уже мог бы тестировать уровень 80 руб./$ из-за отсутствия явных драйверов роста.

Павел Бирюков,

главный экономист Мы ожидаем некоторой коррекции курса и его возвращения в диапазон 11–11,3 руб./CNY В начале недели рубль ослабевал до 11,68 руб./CNY на фоне снижения цен на нефть, однако к пятнице курс стабилизировался в диапазоне 11,4–11,5 руб./CNY в ожидании объявления операций Минфина по бюджетному правилу. Минфин сообщил, что в июле сократит покупки валюты на фоне снижения экспортных цен на нефть (в июне минус 27% м/м до $63,5 за баррель, по данным МЭР). С учетом этого совокупные покупки валюты ЦБ РФ и Минфина составят 4,8 млрд руб./день, что сопоставимо с объемом июньских операций (5,3 млрд руб./день). На фоне отсутствия значительных изменений по объемам операций на следующей неделе мы ожидаем некоторой коррекции курса и его возвращения в диапазон 11–11,3 руб./CNY (75–77 руб./$).

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Доллар показал снижение мировых позиций На стороне рубля — ужесточение риторики ДКП российского регулятора. В частности, заявление регулятора о том, что перспективы снижения ставки еще не предопределены и не стоит проводить эксперименты по снижению ставки при текущем уровне инфляции. Доллар показал снижение мировых позиций на фоне выхода свежей экономической статистики в США, которая показала самый низкий прирост рабочих мест за последние четыре месяца. Уровень безработицы в США снизился до 4,2%, а доля рабочей силы в трудоспособном населении снизилась до минимума за более чем пять лет. Тем временем для евро в фокусе — ужесточение ДКП ЕЦБ на фоне нарастающих инфляционных рисков в мировой экономике и роста ожидания рынка по повышению процентных ставок.

Илья Федоров,

главный экономист Курс остается около 77–78 руб./$ и, вероятно, сохранится на будущей неделе Операции Минфина по бюджетному правилу снизились на июль почти вдвое, практически сравнявшись с сокращением предложения валюты в рамках уменьшения операций зеркалирования расходов из ФНБ. Влияние на курс нейтрально. Он остается около 77–78 руб./$ и, вероятно, сохранится на будущей неделе. К концу месяца будут большие продажи валюты под уплату НДД, что должно привести к укреплению курса в диапазон 75–76 руб./$.