В Брянской области из-за атаки БПЛА погиб мирный житель

Беспилотник самолетного типа атаковал жилой дом в Брянске. В результате погиб мирный житель, два человека ранены, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

ЧП случилось в поселке Чайковичи Бежицкого района города. Пострадавшие доставлены в больницу. Один дом полностью уничтожен, также повреждены семь частных жилых домов и восемь машин, уточнил господин Ковальчук.

За ночь над территорией Брянской области сбили БПЛА, но их количество Минобороны России не уточняло. Брянская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам, в регионе введены режим КТО и режим ЧС.