В России за ночь сбили 389 беспилотников

Российские силы ПВО с 20:00 до 7:00 мск перехватили 389 украинских беспилотников над несколькими регионами России, сообщили в Минобороны.

БПЛА сбивали над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем, московским регионом, Крымом, Азовским и Черным морями.

В Ленинградской области атаковали порт Высоцк, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Обломки БПЛА упали в районе этого объекта — других подробностей глава региона не привел. Всего за несколько часов в области сбили несколько десятков дронов, добавил он.

В Ростовской области под ударом оказались три района, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Регион атаковали с помощью ракет и БПЛА. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, написал губернатор в Telegram

В Белгороде произошли перебои со светом и водой после ударов ВСУ. На территории нескольких объектов инфраструктуры вспыхнули пожары, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.