В Свердловской области остаются затопленными более 150 частных и дачных домов

В 18 муниципалитетах Свердловской области после сильных ливней остаются затопленными 53 дачных и 115 частных домов, 1 831 приусадебных участков и восемь низководных мостов, сообщили в ГУ МЧС по региону. Всего за время обильных дождей спасатели эвакуировали 290 уральцев. «В пунктах временного размещения остаются пять человек, остальные находятся у родных и близких»,— добавили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

По данным МЧС, за прошедшие сутки от воды освободились шесть дачных и 167 жилых домов и 910 приусадебных участков. Спасатели продолжают откачивать воду с помощью мотопомп, эвакуировать людей, патрулировать территории, обходить дома, информировать свердловчан и оказывать адресную помощь.

Всего на помощь уральцам и на ликвидацию последствий паводка направили 295 человек и 73 единицы техники, включая 223 сотрудников и 61 единицу технику МЧС. «С помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) осуществляется мониторинг ситуации и оперативное реагирование. Продолжаются работы по очистке речных русел, уборке мусора из береговой зоны, производится осмотр мостовых сооружений, восстановление дорожного покрытия, отсыпка береговой линии»,— отметили в ведомстве.

Дождливая погода на Урале наблюдается весь июнь, а обильные ливни начались с 20-х чисел. По данным метеорологов, за июнь только в Екатеринбурге выпало почти три месячные нормы осадков и около 37% годовой нормы. В четверг, 2 июля, в ГУ МЧС сообщали о подтоплении более 300 частных домов и свыше 3,1 тыс. приусадебных участков. В связи с ненастьем досрочно завершили смены ряд детских лагерей, а туристам порекомендовали временно воздержаться от организации сплавов. В пятницу, 3 июля, губернатор Денис Паслер объявил о стабилизации паводковой обстановки в регионе.

Подробнее о том, как в Свердловской области пролились дожди на несколько норм — в материале «Июнь за троих».

Василий Алексеев