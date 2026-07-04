Медведев: убийство властей Ирана не делает чести США

У России были варианты мирного решения иранской ядерной программы. Претензии США к Ирану по этому поводу не были обоснованы и не могли использоваться в качестве аргумента для начала боевых действий. Об этом по итогам поездки в Тегеран заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Никто ничего никому так и не предъявил. Это все ограничивается некими общими рассуждениями», — сказал господин Медведев на борту самолета.

Он подчеркнул, что «никакого серьезного повода для американской атаки не было», но в итоге «погибло все руководство Ирана, включая верховного лидера», и большое число мирных жителей.

«Это все, конечно, не делает чести тем, кто такие решения принимал», — добавил Дмитрий Медведев.

Он выразил надежду на то, что теперь Иран и США смогут достичь компромисса и прийти к устойчивому миру. Господин Медведев полагает, что «этот процесс будет архисложным».

В Тегеране Дмитрий Медведев присутствовал на церемонии прощания с бывшим верховным лидером страны Али Хаменеи, погибшим в первый день американской атаки 28 февраля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тегеран-26».