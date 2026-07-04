Медведев: убийство властей Ирана не делает чести США
У России были варианты мирного решения иранской ядерной программы. Претензии США к Ирану по этому поводу не были обоснованы и не могли использоваться в качестве аргумента для начала боевых действий. Об этом по итогам поездки в Тегеран заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Никто ничего никому так и не предъявил. Это все ограничивается некими общими рассуждениями», — сказал господин Медведев на борту самолета.
Он подчеркнул, что «никакого серьезного повода для американской атаки не было», но в итоге «погибло все руководство Ирана, включая верховного лидера», и большое число мирных жителей.
«Это все, конечно, не делает чести тем, кто такие решения принимал», — добавил Дмитрий Медведев.
Он выразил надежду на то, что теперь Иран и США смогут достичь компромисса и прийти к устойчивому миру. Господин Медведев полагает, что «этот процесс будет архисложным».
В Тегеране Дмитрий Медведев присутствовал на церемонии прощания с бывшим верховным лидером страны Али Хаменеи, погибшим в первый день американской атаки 28 февраля.
Подробнее — в материале «Ъ» «Тегеран-26».
Заявление Дмитрия Медведева сделано после американской атаки на Иран 28 февраля 2026 года, в результате которой, по словам Медведева, погибло все руководство Ирана, включая верховного лидера Али Хаменеи, и большое число мирных жителей. Ранее, 13 июня 2025 года, Израиль начал военную операцию «Нация львов» в Иране с целью ликвидации ядерной и ракетной программ Тегерана. В ответ на это Иран нанес удары ракетами и дронами по израильской территории, а 22 июня 2025 года США нанесли массированные удары по ключевым ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Тогда президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль договорились о прекращении огня.
Россия неоднократно выражала обеспокоенность действиями США и Израиля в отношении Ирана. Осенью 2025 года МИД РФ назвал неприемлемыми угрозы бомбардировок ядерной и энергетической инфраструктуры Ирана, призывая к дипломатическому решению конфликта. 2 марта 2026 года Совет управляющих МАГАТЭ провел экстренное заседание по запросу России для обсуждения ситуации с военными ударами США и Израиля по иранской территории. Однако даже после ударов 28 февраля, США, включая госсекретаря Марко Рубио, выразили готовность возобновить переговоры с Ираном по ядерной программе.
Иранская ядерная программа долгое время является предметом международных дискуссий и переговоров. Переговоры Ирана и США по ядерной программе проходили в Омане и Риме, при посредничестве Омана, однако в 2025 году они были прерваны после израильских ударов. США настаивали на полной ликвидации иранской ядерной программы и всех мощностей по обогащению урана, ссылаясь на непрозрачность Тегерана в отношении МАГАТЭ. При этом МИД РФ заявлял, что Москва не возражает против мирного использования ядерных технологий в Иране.