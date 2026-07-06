Сегодня исполняется 66 лет генеральному прокурору РФ Александру Гуцану

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Александр Гуцан

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Его поздравляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров:

— Уважаемый Александр Владимирович, сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Ваш профессиональный путь — пример беззаветного служения Отечеству. Трудно переоценить Ваш личный вклад в укрепление правовых начал российской государственности, поддержание законности, борьбу с коррупцией, защиту прав и интересов граждан. Ваши лучшие качества — принципиальность, неравнодушное отношение к делу и глубокое понимание всех нюансов прокурорской работы — снискали авторитет и уважение в обществе, получают неизменно высокую оценку руководства Российской Федерации. Ценю товарищеское взаимодействие с Вами. Готов к его продолжению на благо Родины. От души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в труде и всего наилучшего

Сегодня исполняется 35 лет генеральному директору Российского общества «Знание» Максиму Древалю

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Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Максим Древаль

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Его поздравляет министр просвещения РФ Сергей Кравцов:

— Уважаемый Максим Алексеевич! Примите сердечные поздравления с днем рождения! Искренне восхищаюсь Вашими профессионализмом и энергией. Вы руководите Российским обществом «Знание» с 2021 года, и благодаря вашей целеустремленности и масштабному видению оно стало образцом для всей просветительской деятельности в России. Сегодня это мощная современная платформа, которая вдохновляет на получение новых знаний миллионы людей по всей стране. Особенно ценю, что многие проекты мы реализуем с Вами совместно, включая Всероссийский родительский комитет, конкурс «Родная игрушка». От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и вдохновения для новых проектов, надежных единомышленников рядом.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»