В Ростовской области БПЛА сбили в трех районах и акватории Таганрогского залива

В ночь с 3 на 4 июля военные отразили воздушную атаку на Ростовскую область. Об этом в своем канале в МАХ сообщил губернатор Дона Юрий Слюсарь.

По его словам, ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были уничтожены в Чертковском, Тарасовском и Шолоховском районах, а также в акватории Таганрогского залива.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться»,– добавил глава региона.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в ночь со 2 на 3 июля силы ПВО отразили воздушную атаку в Миллеровском районе.

Ефим Мартов