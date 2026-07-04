В Ростовской области БПЛА сбили в трех районах и акватории Таганрогского залива
В ночь с 3 на 4 июля военные отразили воздушную атаку на Ростовскую область. Об этом в своем канале в МАХ сообщил губернатор Дона Юрий Слюсарь.
По его словам, ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были уничтожены в Чертковском, Тарасовском и Шолоховском районах, а также в акватории Таганрогского залива.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться»,– добавил глава региона.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», в ночь со 2 на 3 июля силы ПВО отразили воздушную атаку в Миллеровском районе.