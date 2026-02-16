Песков прокомментировал данные об обнаружении яда в теле Навального

Кремль решительно отвергает заявления пяти европейских стран о том, что Алексей Навальный мог умереть от отравления ядом, и считает их необоснованными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Очень негативная (реакция Кремля. — “Ъ”). Мы, естественно, не приемлем подобных обвинений. Мы с ними не согласны. Мы считаем их предвзятыми и ни на чем не основанными. И, собственно, мы их решительно отвергаем», — заявил Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о том, как в Москве восприняли заявление нескольких европейских стран о результатах исследования биоматериалов умершего.

Отчет о причинах смерти Алексея Навального опубликовали 14 февраля Великобритания, Швеция, Франция, Нидерланды и Германия. В нем утверждается, что «с высокой долей вероятности» причиной смерти Алексея Навального стал эпибатидин — смертельный токсин, выделяемый из кожного экстракта эквадорской ядовитой лягушки. Представитель МИД России Мария Захарова назвала сообщение информационным вбросом.

Основатель ФБК (Фонд борьбы с коррупцией признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован) Алексей Навальный умер 16 февраля 2024 года в колонии «Полярный волк» на 48-м году жизни. Он отбывал 19-летний срок, назначенный по обвинению в создании экстремистского сообщества. Управление ФСИН по ЯНАО утверждало, что Алексею Навальному внезапно стало плохо во время прогулки.