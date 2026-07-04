Дирижера Владимира Спивакова выписали из больницы

Дирижер Владимир Спиваков вчера выписали из больницы и сейчас находится дома. Об этом ТАСС рассказала его супруга Сати.

Маэстро попал в больницу 19 июня. Как заявлял митрополит Иларион, его госпитализировали подозрением на инсульт. Позже госпожа Спивакова заявила, что причиной госпитализации стала пневмония.

Из-за болезни дирижера, которому в прошлом году исполнился 81 год, организаторам пришлось отложить его совместный концерт с актрисой Алисой Фрейндлих, который планировался на 21 июня в Московском международном Доме музыки. Выступление перенесли на осень — оно состоится 12 сентября.