Дирижера Владимира Спивакова выписали из больницы
Дирижер Владимир Спиваков вчера выписали из больницы и сейчас находится дома. Об этом ТАСС рассказала его супруга Сати.
Маэстро попал в больницу 19 июня. Как заявлял митрополит Иларион, его госпитализировали подозрением на инсульт. Позже госпожа Спивакова заявила, что причиной госпитализации стала пневмония.
Из-за болезни дирижера, которому в прошлом году исполнился 81 год, организаторам пришлось отложить его совместный концерт с актрисой Алисой Фрейндлих, который планировался на 21 июня в Московском международном Доме музыки. Выступление перенесли на осень — оно состоится 12 сентября.
Госпитализация дирижера Владимира Спивакова произошла 19 июня 2026 года с подозрением на инсульт, о чем сообщил митрополит Иларион. Позднее, в тот же день, супруга маэстро Сати Спивакова, а также митрополит Иларион опровергли диагноз «инсульт», после чего заявив, что истинной причиной госпитализации стала пневмония. Московский международный Дом музыки, где Владимир Спиваков является президентом с 2003 года, отменил его совместный концерт с Алисой Фрейндлих, запланированный на 21 июня, перенеся на 12 сентября.