Дирижер Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт

Скрипач и дирижер, народный артист СССР Владимир Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт, сообщил митрополит Иларион.

«Просьба молиться о здравии Владимира Спивакова. Подозрение на инсульт, отвезли на скорой в больницу»,— написал митрополит в Telegram.

Ранее Московский международный дом музыки отменил совместный концерт Алисы Фрейндлих, Владимира Спивакова и камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Он должен был состояться 21 июня.

Владимиру Спивакову 81 год. С 1989 по 2022 год он был художественным руководителем Музыкального фестиваля в Кольмаре, с 1999 по 2003 год возглавлял Российский национальный оркестр. С 2010 года входит в Патриарший совет по культуре.