Герасимов: 4-я мотострелковая бригада ВС РФ будет переформатирована в дивизию

4-я отдельная мотострелковая бригада Вооруженных сил РФ, принимавшая участие в боях за Константиновку в ДНР, будет преобразована в дивизию. Об этом президенту Владимиру Путину на совещании во вспомогательном пункте управления Объединенной группировкой войск доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Генерал армии подчеркнул, что этот вопрос решится до конца года.

Как рассказал командующий группировкой войск «Юг» Сергей Медведев, военнослужащие этой бригады под руководством генерал-майора Антона Груниса, а также 6-й мотострелковой дивизии под командованием полковника Александра Картавкина успешно проявили себя в операции по взятию Константиновки.

О том, что Константиновка перешла под контроль ВС РФ, стало известно вчера. Этот город — один из основных узлов обороны Вооруженных сил Украины «в границах славянско-краматорско-константиновского укрепрайона», говорил на совещании Валерий Герасимов. «По мнению командования вооруженных сил Украины, здесь (в городе.— "Ъ") была создана практически неприступная оборона»,— заявил на совещании генерал-майор Грунис.

4-я отдельная мотострелковая бригада была сформирована в 2014 году на основе отрядов ополчения Луганской Народной Республики. В состав Сухопутных войск РФ она вошла в 2023-м.