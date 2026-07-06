В Приангарье полиция выявила наркопритон в многоквартирном доме

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД по Шелеховскому району Иркутской области пресекли деятельность притона в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщили в главке регионального МВД.

Как установили правоохранители, 59-летний местный житель более четырех месяцев систематически предоставлял наркозависимым свое жилье для употребления запрещенных веществ. В квартире подозреваемого оперативники нашли пластиковые бутылки и фольгу со следами каннабиса.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических веществ). За преступление предусмотрена санкция в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Михаил Кичанов