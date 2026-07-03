Египет обыграл Австралию в серии пенальти и вышел в 1/8 финала ЧМ-2026
Сборная Египта по футболу обыграла команду Австралии в серии пенальти 1/16 финала чемпионата мира. Игра закончилась со счетом 1:1 (4:2 пен.). Матч прошел на стадионе на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в американском городе Арлингтон.
Фото: Hannah McKay / Reuters
Счет открыл полузащитник египетской команды Эмам Ашур на 13-й минуте. На 55-й минуте защитник Абдувохид Нематов забил в ворота своей команды.
Благодаря победе Египет вышел в 1/8 финала чемпионата. Соперник египетской команды на следующем этапе определится по итогам матча между Аргентиной и Кабо-Вербе. Он начнется 4 июля в 1:00 мск. Встреча пройдет на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). Матч с участием Египта за выход в 1/4 финала пройдет 7 июля в 18:00 мск.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Действующий победитель турнира — Аргентина.
Подробнее — в материале «Ъ» «Египет ждет Аргентину».
Чемпионат мира 2026 года, на котором сборная Египта обыграла Австралию, проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 сборных вместо привычных 32. Эти изменения в формате, увеличившие количество участников на 16 команд по сравнению с первенством 1998 года, направлены на расширение географии футбола и увеличение доходов от трансляций и продажи билетов.