В Иране установили памятник Али Хаменеи в виде сжатой в кулак руки
В Тегеране в честь погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи установили монумент. Скульптура выполнена в виде поднятой и сжатой в кулак руки, сообщает корреспондент ТАСС.
Фото: AFP
Монумент установили на площади Энгелаб в центре иранской столицы. Плакаты с тем же символом можно встретить по всему городу, отмечается в публикации. На баннерах также изображают портреты аятоллы и других военных и политических деятелей страны, погибших при ударах США и Израиля. В столице продолжают работать магазины и некоторые кафе, несмотря на объявленные из-за траура выходные, сообщает ТАСС.
Али Хаменеи погиб 28 февраля — в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. Церемония прощания с бывшим верховным лидером пройдет с 4 по 6 июля в Тегеране. 9 июля состоятся похороны в родном городе аятоллы — Мешхеде. Сегодня на траурную церемонию прибыли иностранные делегации примерно из 100 стран. Российских представителей возглавил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В делегацию вошли также глава Минэнерго Сергей Цивилев и посол России в Тегеране Алексей Дедов.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит 28 февраля 2026 года в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. При ударе по его резиденции в Тегеране, которая была полностью разрушена, также погибли его дочь, зять, внук и одна из невесток. Иранские власти изначально отрицали информацию о гибели Али Хаменеи, заявляя, что он руководит боевыми действиями из оперативного штаба, хотя его анонсированное выступление было отменено, и на публике он не появлялся. Государственное телевидение Ирана подтвердило его смерть лишь 1 марта 2026 года.
Церемония прощания с бывшим верховным лидером, изначально запланированная на 4 марта 2026 года, была перенесена из-за соображений безопасности и ожидания беспрецедентного числа желающих проститься. Сейчас, между США и Ираном действует 60-дневное перемирие, что позволило провести масштабные траурные мероприятия, для организации которых власти усилили меры безопасности и ввели ограничения на использование воздушного пространства. Иран также предупредил США и Израиль о возможных последствиях любых угроз или актов агрессии во время церемонии.
Тегеран продолжил переговоры с американской делегацией после окончания траурных мероприятий. Президент США Дональд Трамп обозначил цели военной операции, как смену власти в Иране, недопущение получения Ираном ядерного оружия и уничтожение военного потенциала страны. Вскоре после гибели Али Хаменеи, 3 марта 2026 года, новыми верховными лидерами Ирана был избран его сын Моджтаба Хаменеи, тесно связанный с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).