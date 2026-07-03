В Иране установили памятник Али Хаменеи в виде сжатой в кулак руки

Составлено ИИ-Ассистентъ

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит 28 февраля 2026 года в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. При ударе по его резиденции в Тегеране, которая была полностью разрушена, также погибли его дочь, зять, внук и одна из невесток. Иранские власти изначально отрицали информацию о гибели Али Хаменеи, заявляя, что он руководит боевыми действиями из оперативного штаба, хотя его анонсированное выступление было отменено, и на публике он не появлялся. Государственное телевидение Ирана подтвердило его смерть лишь 1 марта 2026 года.

Церемония прощания с бывшим верховным лидером, изначально запланированная на 4 марта 2026 года, была перенесена из-за соображений безопасности и ожидания беспрецедентного числа желающих проститься. Сейчас, между США и Ираном действует 60-дневное перемирие, что позволило провести масштабные траурные мероприятия, для организации которых власти усилили меры безопасности и ввели ограничения на использование воздушного пространства. Иран также предупредил США и Израиль о возможных последствиях любых угроз или актов агрессии во время церемонии.

Тегеран продолжил переговоры с американской делегацией после окончания траурных мероприятий. Президент США Дональд Трамп обозначил цели военной операции, как смену власти в Иране, недопущение получения Ираном ядерного оружия и уничтожение военного потенциала страны. Вскоре после гибели Али Хаменеи, 3 марта 2026 года, новыми верховными лидерами Ирана был избран его сын Моджтаба Хаменеи, тесно связанный с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).