Симоньян прокомментировала приговор по делу о покушении на нее

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что не держит зла на осужденных за подготовку покушения на нее и готова помочь их семьям при необходимости. Сегодня руководителей группировки осудили на 20 лет тюрьмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маргарита Симоньян

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Маргарита Симоньян

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Я не держу зла ни на кого, я их простила сразу. И если есть маленькие дети или пожилые родители остались, или кто-то, кому нужна помощь, я помогу», — рассказала главред RT в Telegram. По ее словам, она как христианка огорчена, что люди могут покушаться на жизнь другого человека за какие-либо деньги, а также «тем, что зло должно быть наказуемо, и тем, что злоумышленникам дают поэтому 20 лет». «Но по-другому, наверное, не бывает в обществе, которое не всегда придерживается принципов Христа», — заявила журналистка.

Сегодня 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор 12 обвиняемым по делу о покушении на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Главе группы Михаилу Балашову дали 20 лет тюрьмы, а остальным — от шести до 18 лет.

Осужденные были членами неонацистской группировки «Параграф-88». Как установило следствте, убийство журналистов они планировали по заданию куратора из СБУ, обещавшего заплатить по $50 тыс. за каждую жертву, утверждал прокурор. Кроме того, участники движения избивали людей азиатской внешности и мигрантов. Осужденные вину за планирование покушений на журналистов отрицали.

Подробнее — в материале «Ъ» «За Маргариту Симоньян спросили строгим режимом»