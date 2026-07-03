Готовившим покушение на Маргариту Симоньян дали до 20 лет колонии

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор 12 обвиняемым по делу о покушении на главного редактора RT Маргариту Симоньян. Руководителям группировки Михаилу Балашову дали 20 лет строгого режима. Остальным назначили от шести до 18 лет лишения свободы, сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Балашов

Фото: оперативная съемка Михаил Балашов

Фото: оперативная съемка

Слушание дела проходило в закрытом режиме, так как среди обвиняемых были трое несовершеннолетних. В зависимости от роли, подсудимых признали виновными в участии в террористической организации, призывах к экстремизму, возбуждении ненависти, разбое и хулиганстве.

Следствие установило, что злоумышленники были членами неонацистской группировки «Параграф-88». Участники движения избивали людей азиатской внешности и мигрантов, записывали свои действия на видео и выкладывали в интернет.

Также злоумышленники по заданию СБУ следили за госпожой Симоньян и журналисткой Ксенией Собчак и планировали их убийство. Куратор обещал заплатить по $50 тыс. за каждую жертву.

Во время обысков у злоумышленников нашли автомат Калашникова с патронами, холодное оружие, а также наручники и нацистскую атрибутику. Подсудимые признали вину частично: они отрицают планирование покушений на журналистов, но согласились с обвинением в хулиганстве.

Подробнее — в материале «Ъ» «Шестьдесят томов "Чистой крови"».

Никита Черненко, Ефим Брянцев