Готовившим покушение на Маргариту Симоньян дали до 20 лет колонии
2-й Западный окружной военный суд вынес приговор 12 обвиняемым по делу о покушении на главного редактора RT Маргариту Симоньян. Руководителям группировки Михаилу Балашову дали 20 лет строгого режима. Остальным назначили от шести до 18 лет лишения свободы, сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.
Михаил Балашов
Фото: оперативная съемка
Слушание дела проходило в закрытом режиме, так как среди обвиняемых были трое несовершеннолетних. В зависимости от роли, подсудимых признали виновными в участии в террористической организации, призывах к экстремизму, возбуждении ненависти, разбое и хулиганстве.
Следствие установило, что злоумышленники были членами неонацистской группировки «Параграф-88». Участники движения избивали людей азиатской внешности и мигрантов, записывали свои действия на видео и выкладывали в интернет.
Также злоумышленники по заданию СБУ следили за госпожой Симоньян и журналисткой Ксенией Собчак и планировали их убийство. Куратор обещал заплатить по $50 тыс. за каждую жертву.
Во время обысков у злоумышленников нашли автомат Калашникова с патронами, холодное оружие, а также наручники и нацистскую атрибутику. Подсудимые признали вину частично: они отрицают планирование покушений на журналистов, но согласились с обвинением в хулиганстве.
Подробнее — в материале «Ъ» «Шестьдесят томов "Чистой крови"».
Отмечено, что в последние годы в России наблюдается рост числа осужденных по экстремистским и террористическим статьям. Например, в первом полугодии 2025 года суды вынесли на 35% больше обвинительных приговоров за преступления экстремистской направленности по сравнению с предыдущим годом. Дела, связанные с терроризмом, включают попытки поджогов военкоматов и железнодорожных объектов, а также создание террористических ячеек и участие в их деятельности. Например, в декабре 2025 года к пожизненному заключению был приговорён организатор группировки «National Socialism / White Power»*, которая, по версии следствия, по заданию ГУР Минобороны Украины планировала покушение на телеведущего Владимира Соловьёва.
В ряде случаев украинские спецслужбы, в частности ГУР Минобороны Украины, курируют деятельность групп, направленную на совершение терактов и диверсий на территории России. Среди таких инцидентов — предотвращённый теракт на железной дороге в Крыму, а также попытки поджога избирательных штабов и военкоматов. Например, в марте 2024 года ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Алтайском крае, который планировали трое жителей Новосибирска по заданию запрещенной организации «Легион „Свобода России“»*, направленного на поджог регионального избирательного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина.
Судебные процессы по таким делам нередко проходят в закрытом режиме, особенно если среди обвиняемых есть несовершеннолетние. Обвинения могут включать участие в террористической организации, призывы к экстремизму, разбой и хулиганство. Фигуранты часто частично признают вину, оспаривая наиболее тяжкие обвинения, но соглашаясь с менее серьёзными.