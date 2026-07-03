Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

«Ливерпуль» открыл мемориал в честь погибшего в ДТП футболиста Диогу Жоты

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» установил возле стадиона Anfield памятник, посвященный португальскому вингеру Диогу Жоте и его брату Андре Силве. Год назад они погибли в ДТП.

Мемориал в честь Диогу Жоты

Мемориал в честь Диогу Жоты

Фото: ФК «Ливерпуль»

Мемориал в честь Диогу Жоты

Фото: ФК «Ливерпуль»

Мемориал получил название «Forever 20» — под этим номером Диогу Жота играл за «Ливерпуль» с 2020 года. Автором скульптуры стала Эмма Роджерс. Памятник представляет собой стилизованное сердце. На нем выгравированы слова песни о португальце, которую болельщики команды исполняли на 20-й минуте каждого матча на протяжении прошлого сезона.

ДТП произошло 3 июля 2025 года в провинции Самора на северо-западе Испании. Диогу Жоте было 28 лет, Андре Силве — 25. Причинами аварии стали превышение скорости и проблемы с колесом. У Lamborghini, в котором находились погибшие, загорелась покрышка, в результате чего автомобиль вылетел в кювет и загорелся.

В составе «Ливерпуля» Диогу Жота стал чемпионом Англии и обладателем кубка страны. Клуб навсегда вывел из обращения его номер. За месяц до гибели футболист выиграл Лигу наций вместе со сборной Португалии. После победы над хорватами в 1/16 финала чемпионата мира футболисты национальной команды почтили память погибших.

Таисия Орлова

Составлено ИИ-Ассистентъ

Смерть Диогу Жоты и его брата Андре Сильвы вызвала широкий резонанс в футбольном мире. Так, матчи женского чемпионата Европы по футболу, проходившие 3 и 4 июля 2025 года, начинались с минуты молчания в память о погибших. В первом туре Английской премьер-лиги игроки всех команд выходили на поле с траурными повязками. Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза посмертно наградил Диогу Жоту орденом «За заслуги», а на базе сборной Португалии открыли мемориал в память о футболисте. Португальские СМИ сообщали о высокой явке на похороны Жоты 5 июля 2025 года. Многие клубы, включая петербургский «Зенит», выразили соболезнования. Даже игроки «Челси» пожертвовали часть своих бонусов за победу на клубном чемпионате мира семьям погибших.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд