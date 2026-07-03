«Ливерпуль» открыл мемориал в честь погибшего в ДТП футболиста Диогу Жоты
Английский футбольный клуб «Ливерпуль» установил возле стадиона Anfield памятник, посвященный португальскому вингеру Диогу Жоте и его брату Андре Силве. Год назад они погибли в ДТП.
Мемориал в честь Диогу Жоты
Фото: ФК «Ливерпуль»
Мемориал получил название «Forever 20» — под этим номером Диогу Жота играл за «Ливерпуль» с 2020 года. Автором скульптуры стала Эмма Роджерс. Памятник представляет собой стилизованное сердце. На нем выгравированы слова песни о португальце, которую болельщики команды исполняли на 20-й минуте каждого матча на протяжении прошлого сезона.
ДТП произошло 3 июля 2025 года в провинции Самора на северо-западе Испании. Диогу Жоте было 28 лет, Андре Силве — 25. Причинами аварии стали превышение скорости и проблемы с колесом. У Lamborghini, в котором находились погибшие, загорелась покрышка, в результате чего автомобиль вылетел в кювет и загорелся.
В составе «Ливерпуля» Диогу Жота стал чемпионом Англии и обладателем кубка страны. Клуб навсегда вывел из обращения его номер. За месяц до гибели футболист выиграл Лигу наций вместе со сборной Португалии. После победы над хорватами в 1/16 финала чемпионата мира футболисты национальной команды почтили память погибших.
Смерть Диогу Жоты и его брата Андре Сильвы вызвала широкий резонанс в футбольном мире. Так, матчи женского чемпионата Европы по футболу, проходившие 3 и 4 июля 2025 года, начинались с минуты молчания в память о погибших. В первом туре Английской премьер-лиги игроки всех команд выходили на поле с траурными повязками. Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза посмертно наградил Диогу Жоту орденом «За заслуги», а на базе сборной Португалии открыли мемориал в память о футболисте. Португальские СМИ сообщали о высокой явке на похороны Жоты 5 июля 2025 года. Многие клубы, включая петербургский «Зенит», выразили соболезнования. Даже игроки «Челси» пожертвовали часть своих бонусов за победу на клубном чемпионате мира семьям погибших.