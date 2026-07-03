«Ливерпуль» открыл мемориал в честь погибшего в ДТП футболиста Диогу Жоты

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» установил возле стадиона Anfield памятник, посвященный португальскому вингеру Диогу Жоте и его брату Андре Силве. Год назад они погибли в ДТП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мемориал в честь Диогу Жоты

Фото: ФК «Ливерпуль» Мемориал в честь Диогу Жоты

Фото: ФК «Ливерпуль»

Мемориал получил название «Forever 20» — под этим номером Диогу Жота играл за «Ливерпуль» с 2020 года. Автором скульптуры стала Эмма Роджерс. Памятник представляет собой стилизованное сердце. На нем выгравированы слова песни о португальце, которую болельщики команды исполняли на 20-й минуте каждого матча на протяжении прошлого сезона.

ДТП произошло 3 июля 2025 года в провинции Самора на северо-западе Испании. Диогу Жоте было 28 лет, Андре Силве — 25. Причинами аварии стали превышение скорости и проблемы с колесом. У Lamborghini, в котором находились погибшие, загорелась покрышка, в результате чего автомобиль вылетел в кювет и загорелся.

В составе «Ливерпуля» Диогу Жота стал чемпионом Англии и обладателем кубка страны. Клуб навсегда вывел из обращения его номер. За месяц до гибели футболист выиграл Лигу наций вместе со сборной Португалии. После победы над хорватами в 1/16 финала чемпионата мира футболисты национальной команды почтили память погибших.

Таисия Орлова