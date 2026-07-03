Члена «Яблока» Елену Перепелицу арестовали на два месяца

Останкинский суд Москвы отправил члена московского отделения партии «Яблоко» Елену Перепелицу в СИЗО до 2 сентября. Информацию подтвердил «Ъ» руководитель московского отделения партии Кирилл Гончаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Перепелица

Фото: пресс-служба партии «Яблоко» Елена Перепелица

Фото: пресс-служба партии «Яблоко»

По его словам, арест «вызывает много вопросов». Госпожа Перепелица не является публичным политиком или кандидатом в депутаты. «Будем помогать всеми возможными средствами»,— сказал господин Гончаров.

Как уточнила «Ъ» адвокат госпожи Перепилицы Ольга Пельше, в отношении ее подзащитной возбуждено дело о финансировании экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Некоторые СМИ писали, что речь про донат «Фонду борьбы с коррупцией» (ФБК; признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован), однако эту информацию адвокат подтвердить отказалась.

Елену Перепелицу задержали в Москве 2 июля. Госпожа Перепелица вступила в «Яблоко» в 2017 году. Была членом московских избиркомов разного уровня, в том числе работала в ТИК Марьиной Рощи.