Члена «Яблока» Елену Перепелицу арестовали на два месяца
Останкинский суд Москвы отправил члена московского отделения партии «Яблоко» Елену Перепелицу в СИЗО до 2 сентября. Информацию подтвердил «Ъ» руководитель московского отделения партии Кирилл Гончаров.
Елена Перепелица
Фото: пресс-служба партии «Яблоко»
По его словам, арест «вызывает много вопросов». Госпожа Перепелица не является публичным политиком или кандидатом в депутаты. «Будем помогать всеми возможными средствами»,— сказал господин Гончаров.
Как уточнила «Ъ» адвокат госпожи Перепилицы Ольга Пельше, в отношении ее подзащитной возбуждено дело о финансировании экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Некоторые СМИ писали, что речь про донат «Фонду борьбы с коррупцией» (ФБК; признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован), однако эту информацию адвокат подтвердить отказалась.
Елену Перепелицу задержали в Москве 2 июля. Госпожа Перепелица вступила в «Яблоко» в 2017 году. Была членом московских избиркомов разного уровня, в том числе работала в ТИК Марьиной Рощи.
Арест Елены Перепелицы связан с более широкой тенденцией уголовного и административного преследования, которому подвергаются члены партии «Яблоко». За последние годы 13 членов партии стали фигурантами уголовных дел, 11 подвергались административным арестам, 58 оштрафованы (в том числе 36 — за дискредитацию вооруженных сил), 29 задерживались, а у 34 человек и в 5 офисах прошли обыски. Кроме того, 10 «яблочников» получили статус иностранного агента, а заместитель председателя партии Максим Круглов ранее получил семь лет лишения свободы по делу о военных фейках.
Задержания членов «Яблока» за последние годы неоднократно происходили по различным причинам. Например, в 2026 году лидера карельского отделения партии Эмилию Слабунову задержали за демонстрацию экстремистской символики. В 2025 году член федерального бюро партии Александр Ефимов был арестован на 14 суток за демонстрацию фото оппозиционера Алексея Навального у памятника жертвам политических репрессий — суд приравнял портрет к символике признанного экстремистским «Фонда борьбы с коррупцией». Также в 2023 году в Екатеринбурге задерживали 10 активистов «Яблока», включая лидера свердловских «яблочников» Максима Петлина, по подозрению в оправдании и поддержке террористов через акцию «Вечер писем политическим заключенным».