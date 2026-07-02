В Москве задержали члена партии «Яблоко» Елену Перепелицу

Составлено ИИ-Ассистентъ

Задержание Елены Перепелицы вписывается в общую тенденцию усиления давления на партию «Яблоко» и её членов, которое наблюдается с февраля 2022 года. За этот период в отношении активистов партии были составлены десятки протоколов об административных правонарушениях, главным образом за «дискредитацию армии», а также возбуждены уголовные дела, в том числе по статьям о «дискредитации» и «фейках об армии». Партия связывает такие действия с текущей политической деятельностью и предстоящими выборами.

Помимо Елены Перепелицы, пострадали и другие члены «Яблока». Например, были арестованы председатели вологодского, якутского и камчатского отделений по обвинениям в дискредитации армии, а также член партии из Хакасии — в распространении «фейков». Заместители председателя партии, такие как Максим Круглов, также сталкивались с уголовным преследованием по обвинению в распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ. Кроме того, некоторые члены «Яблока» получили статус иностранного агента.

Партия «Яблоко» придерживается позиции за мир между Россией и Украиной и выступает против начала спецоперации. Она также предпринимает активные действия, включая внесение законопроектов об амнистии по статьям о «фейках» и «дискредитации армии», и оспаривает решения, касающиеся своей деятельности, в судебном порядке. Несмотря на «тяжелые времена» и административное давление, партия заявляет о намерении участвовать в думской кампании 2026 года.

В целом, преследование членов «Яблока» проявляется в обысках, задержаниях, административных арестах и уголовных делах. Например, силовики задерживали активистов молодежного «Яблока» в Екатеринбурге, проводивших акцию «Вечер писем политическим заключенным», а в Великом Новгороде обыски проходили у кандидата в гордуму от партии. Эти действия расцениваются партией как давление на политических оппонентов власти.