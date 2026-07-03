Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил США в поддержке польской оппозиции. В мае стало известно, что скрывающийся от преследования бывший министр юстиции и генпрокурор Польши Збигнев Зёбро находится в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Польши Дональд Туск

Фото: Kay Nietfeld / dpa / AP Премьер-министр Польши Дональд Туск

Фото: Kay Nietfeld / dpa / AP

«Наши американские союзники имеют слабость к нынешней оппозиции, в том числе к (бывшему. — “Ъ”) министру Зёбро»,— сообщил господин Туск журналистам (цитата по «РИА Новости»). При этом польский премьер отметил, что имеет «очень умеренное» влияние на решения администрации президента США Дональда Трампа по этому вопросу.

В Польше господина Зёбро обвиняют в растрате денег из фонда, предназначенного для помощи жертвам преступлений и реабилитации осужденных. Следствие утверждает, что вместо целевого использования средств экс-прокурор санкционировал покупку шпионских программ, которые предположительно использовались для взлома телефонов его политических оппонентов.

До переезда в США убежище Збигневу Зёбро предоставлял тогдашний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Однако новый глава правительства Петер Мадьяр пообещал после вступления в должность экстрадировать обвиняемого в Польшу.