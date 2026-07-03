Дональд Туск обвинил США в поддержке польской оппозиции
Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил США в поддержке польской оппозиции. В мае стало известно, что скрывающийся от преследования бывший министр юстиции и генпрокурор Польши Збигнев Зёбро находится в США.
Премьер-министр Польши Дональд Туск
Фото: Kay Nietfeld / dpa / AP
«Наши американские союзники имеют слабость к нынешней оппозиции, в том числе к (бывшему. — “Ъ”) министру Зёбро»,— сообщил господин Туск журналистам (цитата по «РИА Новости»). При этом польский премьер отметил, что имеет «очень умеренное» влияние на решения администрации президента США Дональда Трампа по этому вопросу.
В Польше господина Зёбро обвиняют в растрате денег из фонда, предназначенного для помощи жертвам преступлений и реабилитации осужденных. Следствие утверждает, что вместо целевого использования средств экс-прокурор санкционировал покупку шпионских программ, которые предположительно использовались для взлома телефонов его политических оппонентов.
До переезда в США убежище Збигневу Зёбро предоставлял тогдашний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Однако новый глава правительства Петер Мадьяр пообещал после вступления в должность экстрадировать обвиняемого в Польшу.
Заявление Дональда Туска о поддержке США польской оппозиции и в частности Збигнева Зёбро прозвучало на фоне сложностей в польско-американских отношениях, несмотря на то, что Польша традиционно считается важным союзником США в Европе. Ранее американские дипломаты, в том числе посол США в Польше Томас Роуз, публично критиковали польских политиков, а администрация Дональда Трампа демонстрировала предпочтение правоконсервативному президенту Каролю Навроцкому перед центристским кабинетом Туска.
Противостояние между нынешним правительством Дональда Туска и бывшей правящей партией «Право и справедливость» (ПиС), к которой принадлежит Збигнев Зёбро, характеризуется глубокой конфронтацией. После прихода к власти в декабре 2023 года правительство Туска начало масштабные «зачистки» госструктур от сторонников ПиС и инициировало расследования в отношении предшественников, обвиняя их в злоупотреблениях и стремлении изменить конституционную систему страны. В свою очередь, ПиС обвиняет Туска в «государственном перевороте» и политическом преследовании, а бывший министр юстиции Збигнев Жёбро (Зёбро) ранее критиковал правительство Туска, связывая проигранные президентские выборы с его «концом».