Сбежавший от правосудия экс-генпрокурор Польши уехал в США

Скрывающийся от преследования бывший министр юстиции и генпрокурор Польши Збигнев Зёбро прибыл в Соединенные Штаты. О своем приезде он сообщил в эфире польского телеканала Republika. По данным польского издания «Газета выборча», визу политику одобрил лично президент Дональд Трамп по просьбе соратников Зёбро из партии «Право и справедливость».

«Я в Штатах, вчера прилетел. Это прекрасная страна, сильнейшая демократия мира... Я не боюсь суда, предстану перед судом, а американский суд, безусловно, является независимым судом, поэтому, если они (польские власти.— "Ъ") хотят подать иск, то пожалуйста»,— заявил господин Зёбро в интервью телеканалу (цитата по «РИА Новости»).

До этого экс-прокурор находился в Венгрии — убежище ему предоставил бывший премьер-министр Виктор Орбан. Однако новый глава правительства Венгрии Петер Мадьяр пообещал инициировать процедуру экстрадиции обвиняемого сразу после своего вступления в должность, и прокурору пришлось искать другое место для жизни.

В Польше Зёбро обвиняют в растрате денег из фонда, предназначенного для помощи жертвам преступлений и реабилитации осужденных. Следствие утверждает, что вместо целевого использования средств Зёбро санкционировал покупку шпионских программ, которые предположительно использовались для взлома телефонов его политических оппонентов.