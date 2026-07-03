В Екатеринбурге стартовал чемпионат России по футболу на электроколясках

Предварительный этап FONBET чемпионата России по футболу для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) стартовал в Екатеринбурге. Соревнования в дивизионе «Восток» пройдут до 4 июля. В них принимают участие восемь команд, которые разбиты на две группы.

В группе А выступают новосибирский «Чкаловец», нижнетагильский «Шаг Вперед», екатеринбургский «Наутилус» и омский «Ред Стар». В группе Б соревнуются нижнетагильский «Шаг Вперед-2», новосибирский «Сибиряк», омский «Омич» и «Тонус» из Каменска-Уральского. Квартеты были составлены на основе рейтинга команд. Он, в свою очередь, присваивался исходя из результатов игр за последние три года. Победитель группы А получит право принять участие в финальном этапе чемпионата России, который пройдет в октябре 2026 года. Победитель группы Б сойдется с последней командой группы А за повышение в классе.

В церемонии открытия чемпионата приняли участие заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев, руководитель проектов благотворительной программы ДоброFON Павел Мушихин, президент футбольного клуба «Урал» и мини-футбольного клуба «Синара», председатель Федерации футбола Свердловской области, вице-президент Ассоциации мини-футбола России Григорий Иванов, а также директор департамента устойчивого развития и социальной ответственности РФС, экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин.

ПОДА-футбол развивается в России с 2015 года при поддержке Российского футбольного союза (РФС). На данный момент в России функционируют более трех десятков команд по этому виду. В 2024 году дисциплина вошла в реестр видов спорта Министерства спорта РФ и был проведен первый розыгрыш Кубка России. В 2025 году впервые прошел чемпионат страны.

FONBET, выделивший в 2020 году благотворительные и социальные проекты в отдельное направление — программу ДоброFON, с тех пор реализовал более 200 таких инициатив. Адресную помощь получали не только спортивные организации, но и больницы, дома престарелых, детские дома, интернаты и приюты, реабилитационные центры. Среди получателей помощи были ветераны Великой Отечественной войны. По итогам 2025 года ДоброFON перевел на благотворительные и социальные проекты свыше 400 млн руб.

Арнольд Кабанов