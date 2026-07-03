СК возбудил дело из-за гибели подростка на пляже в Ростовской области

В Ростовской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели подростка на водоеме. Дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает региональное управление СК.

По предварительным данным, 3 июля на оборудованном пляже реки Чир в районе Каргинского сельского поселения Боковского района при купании утонул 16-летний подросток. Тело без признаков насильственной смерти извлекли из воды водолазы. По данным МЧС, еще одного ребенка 2008 года нашли на берегу без сознания, его доставили в больницу.

Следователи допрашивают очевидцев и свидетелей происшествия. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза. В рамках расследования будет дана оценка соблюдению требований безопасности при организации пляжного отдыха, а также действиям ответственных должностных лиц.

По факту происшествия также инициирована проверка прокуратуры, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Константин Соловьев