WSJ: США помешали лидеру венесуэльской оппозиции вернуться на родину
Частный самолет, на котором лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо собиралась вернуться на родину, развернули в воздухе по приказу руководства США. Газета The Wall Street Journal (WSJ) выяснила подробности случившегося.
Мария Корина Мачадо
Фото: Nathan Howard / Reuters
Мария Корина Мачадо, лауреат Нобелевской премии мира и лидер венесуэльской оппозиции в изгнании, пыталась вернуться в Венесуэлу, чтобы поддержать соотечественников после масштабного землетрясения. Она планировала на частном самолете долететь из Вашингтона (округ Колумбия) до Кюрасао, территории под контролем Нидерландов, а оттуда на катере добраться до самой Венесуэлы.
Зафрахтованный ею Hawker 800 получил необходимые разрешения на рейс, а самой госпоже Мачадо, у которой истек паспорт, разрешили выйти в Кюрасао. Но через час полета пилоты получили приказ чартерной компании вернуться в Вашингтон. Как сообщили WSJ источники, Нидерланды одобрили посадку самолета в Кюрасао, полагая, что США согласны на возвращение госпожи Мачадо в Венесуэлу. То, что это не так, выяснилось уже во время полета самолета, и Нидерланды разрешение на посадку отозвали.
Как сообщает WSJ со ссылкой на источники, Белый дом изначально не хотел возвращения госпожи Мачадо в Венесуэлу и был «раздражен ее настойчивым желанием» вернуться. Такой шаг в руководстве США сочли «несвоевременным политическим трюком», способным дестабилизировать обстановку в Венесуэле. Издание пишет, что на прошлой неделе Белый дом сообщил оппозиционерке через посредников, что, настаивая на возвращении на родину, она рискует потерять поддержку Дональда Трампа и может подорвать его стратегию в отношении Венесуэлы.
Марию Корину Мачадо, лауреата Нобелевской премии мира 2025 года, ранее уже не пускали в Венесуэлу. Например, в 2014 году ее исключили из парламента после выступления на заседании Организации американских государств как представителя Панамы, а затем запретили выезжать из страны и занимать государственные посты до 2038 года по обвинениям в административных нарушениях. Несмотря на это, Мачадо осталась в Венесуэле и скрывает свое местонахождение с прошлого года, занимаясь деятельностью лидера «подпольной оппозиции».
В начале 2026 года после захвата Николаса Мадуро американскими военными и его вывоза из страны, Белый дом назначил временным руководителем вице-президента Делси Родригес. Администрация США считает, что Николас Мадуро и его жена якобы занимались наркотерроризмом, импортом кокаина и владением автоматическим оружием. Мария Корина Мачадо, в свою очередь, настаивала на немедленной передаче власти, ссылаясь на победу ее коалиции на выборах 2024 года, хотя официально победитель был Николас Мадуро.
Ранее Дональд Трамп отказывался поддержать кандидатуру Марии Корины Мачадо на пост и.о. главы государства, аргументируя это отсутствием поддержки у нее среди народа Венесуэлы и тем, что ей будет трудно руководить страной. Несмотря на то, что Мачадо выражала готовность передать свою Нобелевскую премию мира Трампу, Белый дом не поддержал ее возвращение во время чрезвычайной ситуации, полагая, что это «несвоевременный политический трюк», способный дестабилизировать обстановку в Венесуэле и подорвать стратегию Трампа в отношении страны.